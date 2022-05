Que foi de... Neves Cando?

Non se entenderon ben os resultados do BNG nas eleccións de 2011, cando despois dun bo traballo nos catro anos anteriores non chegaron a onde parecía que podían facelo. Pero iso queda lonxe e agora Neves Cando, concelleira entre 1999 e 2011, mira cara atrás leda do que se acadou con eles no goberno e tamén mesmo da efervescencia do seu primeiro mandato na oposición, cando o Concello de Burela aínda estaba botando a andar.

A súa entrada na corporación non foi sinxela porque era o cambio de século "e o PP gobernaba cunha maioría aplastante. Aínda se facían os plenos no auditorio. Era emocionante porque aínda se estaba poñendo a andar o Concello e fixemos un traballo que no 2003 nos valeu tres concelleiros. Aprendín moito porque foron momentos importantes nos que se desenvolvían moitas cousas: O PXOM, por exemplo".

Aquela ilusión reflectíuse despois, no 2007, cando o PP perdeu a maioría e puideron facer un bipartito de PSOE e BNG: "Puf!! Foi algo tremendo e toda unha sensación. A min quédame bo sabor de boca porque a realidade é que vexo que se fixeron cousas que quedaron. Por exemplo, puxemos a andar as escolas deportivas municipais con monitores titulados e todo ben organizado. Avanzouse moito en materia de igualdade, estabilizouse o cadro de persoal que aínda estaba en precario, apostouse forte pola Festa do Bonito e cadrou cos éxitos deportivos do Burela FS de homes e o despegue do feminino".

A ela correspondeulle tamén a municipalización da escola infantil "que integramos nas Galescolas e pasou a funcionar moito mellor", ademais dunha aposta persoal como foi Radio Burela, que aí segue.

Por iso recoñece que os resultados que obtiveron en 2011 non os entendeu "e si que me deron tristura, porque nese momento pensas que todo canto fixeches non serviu para nada. Eu non vivía na casa, sempre estaba fóra, non paraba de traballar, e pensas como que non é o que mereces". Sen embargo o tempo foi pasando, "e agora vexo as cousas de forma moi distinta. Entendo que todo o que se fixo si que serviu porque segue a estar aí. Foron cousas que despois se consolidaron e hoxe mesmo non se pode entender Burela sen elas, e creo que é con eso co que hai que quedarse".

Ademais, admite que "eu nunca fun de querer quedar. Estar moito tempo distorsiona o punto de vista e fai falla que entre xente nova con ideas novas. O de eternizarse nun posto é algo que é negativo sempre. Tamén o penso dos equipos directivos dos centros de ensino, que é o meu traballo". Dito iso, engade que "a día de hoxe lévome ben cos exconcelleiros e traballadores municipais cos que cadrei" e ademais di que pensa que a política local "é algo que todo o mundo debera exercer algunha vez".