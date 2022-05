¿Qué fue de... Narciso González?

Durante doce años este hombre de mar de toda la vida, hijo, nieto y bisnieto de hombres de mar, ocupó en Burela la concejalía que precisamente llevaba dicho nombre: concejalía de mar, la primera de este tipo en toda España y que aunque parecía vacía de contenido resultó clave para que la lonja actual esté donde está. Recuerda Narciso que en el primer proyecto estaba cerca de donde ahora está Armón "e eu vía claramente que ese non era o sitio. Como eu estaba de navegar sabía que o correcto era onde está agora". Se lo expuso muy claramente al alcalde de entonces, Manuel Mon, "pero aclarándolle que había un problema evidente: era moi caro. E entón díxome algo que recordo sempre, que non me preocupase que diso xa se encargaba el, como así foi. El entendeu que o que lle diciamos tanto eu como outros técnicos e xente de mar era certo e apostou por nós. E o tempo vese claramente que nos deu a razón".

Dice que fue importante porque "por entonces acababa de abrir a lonxa de Celeiro, que se destacaba xa como un lugar extraordinario cun paso adiante coa lonxa climatizada", y por eso Narciso dice que "foi un momento importante para o futuro de Burela".

Narciso González. EP

Esta es la primera vez que explica esto públicamente "porque considero que é importante que en Burela se saiba como foron as cousas", aunque él luego fue decisivo para crear el barco museo. "Eu propúxeno como unha visión máis ben cara aos colexios, para que os nenos visen como se traballaba antigamente sobre todo nos boniteiros, na miña idea de que normalmente as cousas que aprendes de neno quédanche bastante fixadas, e por iso o propuxen. Daquela o barco estaba para desguazar e era dun primo meu, co que falamos explicándolles o que queriamos facer e non puxo problemas. Logo si que os houbo porque en principio se nos obrigaba a poñelo en terra, pero eu entendía que sendo para o que era, tiña que estar no mar. De feito unha vez veu unha excursión dun colexio e a min, que estaba mirando desde fóra, deume por preguntarlle a un neno se cría que o barco estaría ben fóra da auga ou mellor en terra e el respondeume que os avións estaban feitos para voar, e iso convenceume de que o barco tiña que quedar no mar. Tamén houbo que loitar por iso, porque a lexislación non o permitía, pero ao final conseguímolo".

Fueron años de mucho trabajo "nun goberno no que eramos un equipo, no que traballabamos todos a unha e por iso gardo un gran recordo daqueles anos e daquela corporación". De ella salió el impulso definitivo a Expomar, "que se potenciou ata o punto de facela competir coa feira de Bilbao, algo impensable antes. Pero conseguímolo e agora aí está a feira, xa totalmente consolidada".