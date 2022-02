¿Qué fue de... Mario Coto?

Mario Coto se levanta ahora a veces a las tres o cuatro de la madrugada. Es un hombre que duerme poco y al que, una vez despierto, no le gusta estar en la cama. A las siete ya está funcionando. Aunque ya está jubilado, fue un promotor de primer nivel y conserva aficiones suficientes para llenar varios días.

Una de esas aficiones es la Ría de Ribadeo y justamente esa le llevó en 2008 a la presidencia del Real Club Náutico de Ribadeo, que cuando él llegó todavía no se llamaba Real. Fue un reconocimiento que consiguió de la Casa Real durante su mandato y del que está particularmente orgulloso "porque é moito máis que levalo aí no nome. Eso ábreche moitas portas e vai seguir abríndoas, porque eso xa vai quedar aí".

Sobre su paso por esta entidad no encuentra más que buenas palabras. Por lo que vivió y con quién lo vivió. Asegura que pese a todo lo que vino después fueron años de trabajo intenso "pero moi satisfatorios. A min dábame moitas alegrías porque as cousas iban saíndo ben, o club iba medrando e veías que as cousas que facías eran boas para todo o mundo: para o propio club e tamén para Ribadeo".

Agradecimiento | Dice que es necesario reconocer el trabajo de los trabajadores del club y de los directivos que le acompañaron

De hecho recuerda que ellos tuvieron 1.200 socios "e agora andarán polos 900". Cree que "falta traballo, porque esto necesita moito traballo. Eso é así. Nosoutros, eu a miña directiva e os traballadores deixámonos a pel alí".

Ahora recuerda que se le acusó de entrar "dando una patada na porta. O que pasaba era que despois de perder Gervasio Cao as eleccións, el non facilitou nunca o que sería o trasvase de poderes, así que aproveitando que estaba en Fitur plantámonos alí e asumimos a dirección, pero o certo é que non atopamos ningún tipo de colaboración".

Como muestra pone la organización de la regata Transgascogne. Se trataba de una cita internacional que había sido concertada por Cao pero que debía organizar la nueva directiva: "Non tíñamos nin idea do que era aquelo. Nada. E nunca nos entregaron documentación ata que a pedín eu persoalmente a xente que coñecía na Xunta, que naquel momento estaba gobernada polo bipartito de PSOE e BNG. E puxémonos a traballar porque vimos que era algo moi importante, como así foi. Eran ochenta embarcacións que viñan acompañadas por un montón de xente desde terra".

Avances | Organizó la regata Transgascone y la fi esta del socio, en la que llegaron a participar 800 personas

Su organización fue compleja "e fomos a Francia no meu coche para ver que había que facer. Aquí fíxose un esforzo enorme por parte da directiva e dos traballadores. Foi tremendo, pero moi satisfactorio. Veíase aqueles días por Ribadeo que había algo importante. Despois organizámola un segundo ano e estou moi orgulloso de como saíu. Foi unha experiencia incrible. E non digo que non nos emborracháramos un pouco despois con aquela xente, que si. Pero á hora de traballar, alí estabamos os primeiros. E traballamos moitísimo", añadió.

Por eso cree que cuando la siguiente directiva no la organizó y Ribadeo la perdió "foi unha pena, eso foi algo que non debera pasar nunca, pero asustáronse". Con él se organizó una comida para socios con 800 personas "todas sentadas, con música... Un éxito total" y el club se reorganizó. "Despois criticáronme, pero penso que se fixeron moitas cousas e quero agradecer todo o apoio da directiva e dos traballadores. Son marabillosos".

Y reconoce sobre todo a los socios: "Son a alma do club. Eu creo que en xeral son toda xente preocupada de verdade por el".



CURRÍCULO ► Bajo su mandato el Club Náutico de Ribadeo pasó a incorporar el ‘Real’ a su nombre, un paso importante para la entidad. Pese a los problemas que tuvo al salir, solo tiene buenas palabras para todo lo que vivió allí y, sobre todo, para su directiva y el personal del club que, asegura, es "fantástico"