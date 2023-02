Qué fue de... María Antonia Rodríguez

Hace ahora quince años que María Antonia Rodríguez asumió la vicepresidencia de la Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo y cuatro años después cogió la presidencia "y hasta hoy". Es ahora mismo el colectivo con mayor número de asociados del municipio ya que está en torno a los 800 y no solo son mujeres, hay de todo y de muchas partes, no solo de Ribadeo, porque tiene asociados de Madrid, de Oviedo, Gijón y muchas localidades de la comarca mariñana.

Asegura que la asociación "me da trabajo, pero lo llevo bien, aunque es verdad que me gustaría dar el relevo a alguien porque empiezo a estar cansada. En estos quince años cambiaron tanto las cosas... Un problema que tenemos es que ahora todo se tiene que hacer digitalmente y eso echa para atrás a mucha gente, que no quiere meterse en esto por miedo. La verdad es que hay que tener mucho control de las cosas".

Ahora está lanzando una página web y muchas notificaciones de la asociación ya se mandan por Whatsapp. Ella lo hace todo con puntualidad porque asegura que "me gusta llevarlo todo al día, y ahora tiene que ser todo así porque si no es así, no te dan las subvenciones ni te dan nada, por eso procuro hacerlo todo con puntualidad. Hacemos un montón de cursos y damos muchas actividades por solo diez euros al año, que creo que es muy poco". Dice que la asociación le debe tanto al instituto como al Ayuntamiento un agradecimiento por el apoyo que les prestan con los locales.

El covid las frenó pero retomaron cursos y viajes

Recuerda que la asociación se vio muy afectada por la pandemia de covid "porque no pudimos hacer absolutamente nada, aunque la asociación tuvo que seguir igual a nivel de seguros, teléfono... Eso todo seguía igual, así que eso lo tuvimos que seguir asumiendo o las declaraciones de hacienda que no te perdonan. Suspendimos el 12 de enero de 2020 las actividades, pero de enero a marzo sí se hizo el Día de la Mujer o algún curso como el de pilates… Y ya hasta finales de 2021 en que recuperamos la actividad, porque el instituto nos dejó un local con los protocolos habituales de seguridad de aquel momento. Aún en 2022 había algo de miedo. Había gente que no quería hacer mucho ejercicio por la mascarilla, y aún ahora hay alguna socia que no se atreve a empezar, que quedaron afectadas".

Otra característica de la asociación son sus formidables viajes, algunos realmente llamativos, como por ejemplo el que organizaron el año pasado a Sicilia. Normalmente los dividen en dos, uno más amplio y otro a zonas más cercanas como Palencia, el Algarve... María Antonia comenta que estos viajes tienen una gran acogida porque salen muy bien de precio y el ambiente es muy bueno "aunque sí que da trabajo organizarlo todo".