¿Qué fue de... Manuel Valín?

Es curioso que Manuel Valín se alegre de no haber gobernado cuando se presentó por primera vez con el PP en Ribadeo en 1991: "Había unha gran diferencia de bagaxe político entre Lalo e nós... Non íamos durar moito". Pero recuerda que desde la oposición "empezamos a conseguir cousas para Ribadeo gracias á Xunta e á Deputación que nos axudaron. Non fomos un goberno paralelo, pero algo parecido. Hai certo paralelismo coa situación actual, a verdade. Pero a xente é máis lista do que parece e lévate e quítate do goberno cando é convinte".

Ganaron 1995 y no pararon de traer infraestructuras para Ribadeo: "Estaba todo por facer e conseguimos estación de autobuses, aparcamento, paseo marítimo, centro de día... Eran necesidades básicas que a xente pensa que están aí desde sempre, pero non. Tamén nos valeu o mellor resultado da historia en Ribadeo: 3.006 votos. Pero hai que dicir que os tempos non eran comparables a estes".

Su feudo de cultura dejó a Ribadeo un reguero de actos de primerísimo nivel como su carta de presentación, el concierto de Joaquín Sabina: "Non sendo comparables os tempos, insisto, nada que ver co que hai agora. Non quero ser presuntuoso porque tiña todo a favor, pero conseguíronse moitas cousas e o barco insignia foi Mar por Medio, que non entendo como o deixaron perderse". También recuerda su apuesta decidida por el teatro "e as críticas que me custou, porque ao mellor ían dez persoas, pero Ribadeo sempre foi un sitio de teatro. Nós fomos sementando e agora vai moita xente. Daquela o Centro Dramático Galego fixo aquí varias estreas, estabamos na Rede A do Igaem investindo 8 millóns de pesetas".

Luego llegaron los conciertos del Xacobeo con el mencionado de Sabina, Presuntos Implicados o muchos de folk, corales o de clásica, "porque eu entendía que iso xeraba actividade económica en Ribadeo. E iso perdeuse. Na miña opinión quen mellor está programando agora é Burela. A anos luz. Non sei a razón, pero é así". Y se para un momento en Mar por Medio: "Aquilo si que foi un luxo para Ribadeo. Eu herdeino da época de Lalo e con John Rutherford fixemos unhas edicións históricas para Ribadeo".

Pero de forma sorprendente aquella sólida mayoría absoluta de ocho concejales se perdió. Valín cree que "a xente non entendeu de todo que se puidera compaxinar a alcaldía e a vicepresidencia da Deputación. Eu atendía aos veciños continuamente e Andina estaba polas tardes, pero a xente viña polas mañás e a quen quería ver era ao alcalde".

Luego, otra pica en Flandes, ganó las primeras primarias que hizo el PP "e chegaron a pedirme que desistise incluso despois de gañalas. Barreiro metíase ata na formación das listas, algo que Cacharro nunca fixo. Pero como experiencia foi boa, nunha corporación con Fernando, Lalo, Paco Rivas e eu como cabezas de lista e penso que no PP fixemos un bo traballo". Y ahora, con su trabajo en Mondoñedo "sigo a política local ou dou consellos, pero desde fóra. Vou ó fútbol e teño moitas ocupacións". Y un pronóstico: "En 2023 é moi probable que perda o BNG".