¿Qué fue de... Manuel Balseiro, Nito?

A Manuel Balseiro se le conoce muy a menudo como Nito, el nombre que dio a un restaurante emblemático de Viveiro, sinónimo de calidad al ciento por ciento. Aunque ahora parece fácil llevar ese tren que va a toda máquina, él dice que el inicio fue "moi complicado". "Meus sogros deixáronnos o terreo e empezamos pouco a pouco. Eu tiña algo de experiencia de traballar con meus tíos nunha casa de comidas, e empezamos con peixe, carne e marisco. Logo fomos ampliando o local moi pouco a pouco e con Alcoa si que se deu un paso. Fixemos o hotel e tivemos que pedir un montón de diñeiro, que daquela estaban os intereses a un 18%, unha tolura. Pero con Alúmina había moita xente e respondíannos moi ben porque nós sempre apostamos tamén por dar calidade e atender moi ben á xente", explica.

Dice, por ejemplo, que a nivel de pescados o mariscos se sirvieron siempre "os que había de tempada e de moi boa calidade. A xente sabíao e tivemos uns clientes fantásticos aos que quero dar as gracias porque sempre se portaron moi ben con nós. Son xa como da familia. Tivemos pais e logo fillos e, agora, os pais xa son avós e ver iso é moi satisfatorio, a verdade".

Hablando con Manuel Balseiro sobre el Nito es imprescindible preguntarle por la leyenda que cuenta que el restaurante es un lugar en el que se dieron encuentros políticos de alto voltaje y que allí se trataron asuntos muy serios. Él no lo desmiente: "É certo, si. Houbo unha época na que ían moitos políticos. Tiñamos un alcalde en Viveiro que foi senador e deputado e traía moita xente a comer. Pero tamén teño que dicir que sendo iso certo, a realidade é que por alí pasou xente de todos os partidos e tivemos varios ministros".

Jubilado hace cinco años, él sigue ahora más o menos conectado con unos negocios que siguen en la familia, con sus hijos al frente de los que ellos abrieron pero también del Urban, un hotel de gran calidad: "Eu xubileime hai cinco anos pero vou por alí, falo cos clientes, tomo unha cervexa con eles... Sigo estando en contacto con todo iso, si. Gústame".

Claro que ahora lo hace solo por eso, por afición, porque recuerda cómo dedicaron a los negocios "todas as horas que fixera falta, quince dezaséis, dezasete... Eu erguíame para facer os almorzos e a miña muller para a recepción, e logo ela cociñou durante case trinta anos. Saía da cociña á unha ou unha e pico da mañá, porque moita xente viña cear ás once e media ou doce da noite. Ademais, había xente que tiña reservadas habitacións e nós quedábamos sempre agardando a que chegaran por se querían comer algo. Eran bos clientes e había que responderlles, e por iso tivemos cantidade de empresas que tiñan contratadas unha ou dúas habitacións por se viñan por aquí, aínda que non as ocuparan. Logo, cando rematou a construción da fábrica, se esas empresas tiñan obras en Ribadeo, en Mondoñedo ou ata na Coruña, tamén viñan quedarse aquí. A verdade é que iso é moi de agradecer porque sabías que o facían porque lles quedara bo sabor de boca e estaban contentos con nós. E pola nosa parte, sempre buscamos iso: ser formais e atentos".

Ahí mete también a sus empleados "que os tivemos moi bos. Algún logo marchou e púxose pola súa conta e foille ben, e alégrome moito porque é lei de vida. Outros quedaron con nós. Algún botou corenta anos aquí. Agora algún leva 35 anos, pero é algo raro porque cada vez é máis complicado atopar persoal cualificado".