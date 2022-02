¿Qué fue de... Juan Manuel Escudero?

Recuerda Juan Manuel Escudero con buen tono su paso por Viveiro y Cervo, aunque en esta última localidad sin tanta responsabilidad como en Viveiro, donde coordinó a la plantilla de agentes ejerciendo no solo de jefe, sino también de maestro e incluso de padre.

No sabe decir muy bien Escudero qué sería de su vida de no haber sido policía local. Con notas excelentes, sus padres no pudieron costearle los estudios universitarios y eso le llevó a su destino profesional, aunque luego se metió a Derecho por la Uned "porque siempre me encantó, pero tuve un problema de salud que me hizo frenar mi actividad".

Escudero no parece dudar en nada. Tuvo un puesto no siempre agradable pero se ganó el respeto de la gente, tanto en Cervo como en Viveiro

A pesar de tantos años, guarda muy bien sus recuerdos más gratificantes: "Uno fue con la seguridad vial en los colegios. Recién llegado a Viveiro se habló sobre todo con los que tenían niños más pequeños para dar charlas y coloquios de seguridad vial. Luego no se concretó con los de la Eso, pero esa colaboración me llenó mucho, y también la investigación en accidentes de tráfico. Fui alumno y profesor, porque enseñaba a futuros policías en prácticas en la Academia Galega. Ya estuve en Fontiñas antes de que se inaugurase en A Estrada. Fue una cosa que me enamoró, investigar las circunstancias de un accidente hasta llegar a deducir qué había sucedido".

Claro que admite que "lo malo no se puede obviar" y recuerda con especial mal sabor de boca un episodio muy concreto: "Fue un acto que ejecuté por una falta muy grave de un policía local al que acabaron por expulsar. Y aunque yo no fui responsable directo ni nada de eso, sí que te queda eso de pensar que a lo mejor no supe inculcarle lo que tenía que hacer. En estas plantillas a veces además de jefes tenemos que ser compañeros y padres, y no siempre es sencillo diferenciarlo".

Juan Manuel Escudero, en su etapa como policía local. AMA

Puestos de trabajo como el suyo no son siempre bien vistos por algunos vecinos, aunque él admite que tanto en Cervo "aunque yo trabajaba más bien en Burela, porque entonces estaban unidos" como en Viveiro "sí sentí el respeto de los vecinos. Claro está que algunas denuncias no se entendieron aunque, normalmente, después sí. Era algo habitual con los controles de alcoholemia, que no se hacían hasta que llegué yo. Daban positivo y denunciábamos, pero la mayoría lo comprendía. A algunos les decía que pensaran que a lo mejor salvaban una vida o la suya propia".

Los avances que introdujo hicieron que "algunos policías, los más antiguos, se encontrasen con que les rebasaban las nuevas obligaciones con la preparación que tenían. En ese sentido fui un puente entre esa mala preparación y lo nuevo que venía. Incluso asumí un coche radar, la precisión para alcoholemias e iniciaba las analíticas de drogas en conducción cuando me retiré".

Aunque algunos alcaldes al principio desconfiaban de él, asegura que al final tuvo una buena relación con todos

También es inevitable preguntarle cómo llevó los cambios de gobierno, y tampoco en eso se esconde: "En este tema, decir que trabajé con siete alcaldes de distintas ideologías, personalidades y pareceres sobre cómo querían la Policía Local. Si bien al comienzo había algo de desconfianza por pensamientos ideológicos o porque no les gustaba algo anterior, luego siempre tuve una relación cordial y sin ingerencias. Primaba la normativa y la imparcialidad y no hubo problemas porque veían que se hacía por el bien de la ciudadanía".

Admite que ahora se deja a veces el móvil en casa cuando antes solía andar con el del trabajo y el suyo particular

Ahora Escudero sigue ocupado: atiende su finca, lee mucho y admite que incluso se deja el móvil en casa a veces "cuando antes andaba siempre con dos".