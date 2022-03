¿Qué fue de... José Ramón Vila?

Admite que con la Semana Santa de la parroquia focense alcanzaron cotas que él ni se había imaginado. Estuvo doce años como presidente de la Cofradía del Desenclavo y cuatro más como portavoz. Lograron hacer algo único y agradece la implicación que tenía la mayor parte del pueblo

Entre 2001 y 2013 José Ramón Vila ocupó la presidencia de la Cofradía del Desenclavo, que organizaba los actos de la Semana Santa de San Martiño, en Foz. Era algo único que no se hacía en ninguna parte. Él recuerda cómo ya de niño veía que se hacía el desenclavo en esta parroquia y pensó en recuperarlo. "Pero entón, claro, dinme conta de que facía falta moita xente, porque pasaron 25 anos sen facerse e había que crear tamén unha confraría para poder organizalo todo, así que iso foi o que fixemos. Puxémonos, e saíu ben, a verdade", recuerda.

Y tanto que les salió bien. Enseguida se les disparó la participación tanto de gente de la localidad como de fuera. "Chegamos a ter 450 confrades que aportaban un mínimo de 10 euros ao ano, pero había xente, como un señor de Madrid, que aportaba 300 por vontade propia. Sempre viña ver a nosa Semana Santa. Dícía que era algo que lle encantaba e quería axudarnos. A realidade é que naquel momento axudounos moito toda a xente e estou moi agradecido dese apoio".

José Ramón VIla.AMA

Por eso guarda "un recordo moi grato". "Somos unha parroquia de 800 habitantes e era tremenda a cantidade de xente que viña, aínda que tamén hai que dicir que traballabamos moito para sacalo todo adiante. Parece que non había nada que facer, pero xuntabámonos con moitísimo traballo".

En todos aquellos años fueron perfeccionando y mejorando cosas y también acumulando anécdotas: "Chegou un punto no que vimos que nos facía falla un estandarte e comprámolo a unhas monxas en Salamanca. Cando fomos buscalo pensamos que estaría ben volver por Portugal, que está alí ao lado, pero desorientámonos e fomos en dirección contraria. Nun momento dado paramos a preguntar se nos faltaba moito para Oporto e resulta que estabamos entrando en Lisboa. Acabamos chegando a casa ás seis da mañá. Pero visto agora foi algo moi divertido, a verdade".

Eso es porque el equipo de gente que tuvo como presidente, según el propio Vila admite, "era formidable, quen llo dera a moitos alcaldes agora mesmo". "Toda a xente era moi traballadora, ocupándose cada un do seu, pero sempre ben. Todo estaba moi organizado, non só o desencravo, que era o máis famoso. Todo. Incluso o pregón, porque por alí pasaron grandes pregoeiros. E logo tamén nos metemos nuns actos musicais que levaron o nome de Xosé Alonso, que foi xornalista do Progreso e tamén tivo moito éxito porque viñeron grupos moi bos. Tamén teño que agradecer o apoio que me deron Rivera e Cancio daquela".

José Ramón Vila. EP

La Semana Santa de San Martiño cruzó fronteras con su clavado público, único en Galicia, y con el posterior desenclavo, algo que consiguieron "cunha parroquia moi unida e moi envorcada" pero Vila dice que ahora, con 55 años, "xa non me metería outra vez niso porque a verdade é que dá moitísimo traballo".

Además dice que ahora la unidad en el pueblo no es la misma: "É algo que eu penso que pasa non só en San Martiño, en todos os sitios. Hai menos xente, é máis maior e os rapaces xa non se implican tanto como nos implicabamos antes, así que non, agora non creo que me metese en algo así".

A cambio, se metió en el grupo de teatro O Centiño que primero puso en marcha Paco Piñeiro y luego continuó Pepe Peinó "e a verdade é que nos meteu o teatro no corpo, é algo que nos gusta moito e no que sempre estamos traballando. A min, desde logo, encántame".