Qué fue de... José Luis Suárez

Os Sendeiros de Foz es uno de los grupos clásicos de la comarca de entre los que organizan rutas de senderismo. En su caso, José Luis Suárez fue uno de los que puso a andar. Recuerda que antes de que funcionasen como tal se creó un grupo en el que estaba el exalcalde José María García Rivera, estaba Fiallega, Juan Rodríguez y otros que se juntaban de vez en cuando para ir a hacer alguna ruta. Él se fue introduciendo "hasta que en el año 2004 ya nos constituimos como asociación y redactamos unos estatutos, lo legalizamos todo y así empecé yo como presidente. Aquella primera directiva la componían nueve personas y nuestra primera ruta fue por el río Sor". A partir de ahí, prácticamente una al mes.

"Está mal que lo diga yo", relata, "pero la verdad es que estaban bien organizadas. Siempre íbamos antes a hacerlas para comprobarlo todo, porque no es lo mismo ir dos o tres que llevar a personas. No te pueden ver dudar, porque la gente se enfada. Y nosotros siempre lo hicimos todo con mucha seriedad para que eso no pasase".

Así que muy rápidamente fueron creciendo en socios y hay de Madrid, de Castilla, del País Vasco, de Cantabria... "Es gente que tiene una casa en Foz y aun que vivan en otras partes quieren formar parte de la asociación para ir a caminar con nosotros cuando están aquí". Con tanta ruta, se recorrió

gran parte de la cornisa cantábrica y enseguida se fue anotando gente. "Creamos una web y tuvimos también un gran seguimiento en ella. Generalmente, en las rutas que hacíamos íbamos entre 35 y 50 personas". José Luis está muy agradecido de esa etapa porque dice que gracias a ella pude ver rincones y paisajes que de otra forma me iba a ser imposible.

Al margen de las caminatas, siempre agradables y en buena compañía, fueron creando vínculos con otros colectivos y, en su caso, tienen una especial relación con Peña Furada de Navia o con Pasada das Cabras de Burela "porque Alfredo Llano, que estaba allí metido, era también aficionado y un poco por eso empezamos a tener relación con ellos y nos llevamos muy bien". En su caso, estuvo ocho años "hasta que lo dejé y ahora ya lo tomo de otra forma, porque yo tiendo a involucrarme mucho en las cosas, así que ahora, que estoy solo con mi mujer, lo hago más a mi ritmo".

Un ritmo que cuando fue presidente les llevó a crear el encuentro de senderistas con más de 600 participantes, la marcha nocturna, el día del socio, una sardiñada en O Bispo Santo, un concurso de fotos, a hacer el Camino de Santiago desde Foz, voluntariado con Alcoa y hasta limpieza de caminos, completando un trabajo mucho más largo que el camino andado.