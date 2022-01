¿Qué fue de... Jorge García?

No queda ya nada de acción política en Jorge García, y eso que la tuvo en abundancia desde muy joven. Pero está desencantado de escuchar siempre malas noticias y de que en ocasiones se trate a la ciudadanía de forma casi insultante. Su salida de la política no se tramitó del mejor modo posible tras veinte años de dedicación a fondo al PP local y el partido todavía no se recuperó. Deja claro que él no dejó la política, que la política lo dejó a él. Sin embargo es muy injusto quedarse con esa única parte de una biografía en la que siempre estuvo al servicio de su pueblo, A Pontenova. Fue presidente del CIT y también responsable de la Federación de Pesca o directivo del Sporting Pontenova.

Sobre la política, Jorge García aclara que a él siempre le gustó y empezó muy joven. Eran los años de Enrique Fernández. Recuerda que "yo trabajé siempre por A Ponteno" va, sin dedicación exclusiva ni parcial ni nada. Hacíamos muchas cosas porque queríamos lo mejor para nuestro pueblo y creo que fue una época en la que salieron adelante muchísimas cosas". Sigue creyendo que se debe trabajar así "porque aquí no va a venir nadie a darnos nada. Como no luchemos nosotros por ello, nadie nos regalará nada".

Cree que es algo en lo que sí hay diferencia con la época actual: "Veo que ahora la gente no se mete tanto, y no me extraña nada, porque muchas veces te desmoralizas. No se da ejemplo. Nosotros trabajábamos con muchísima ilusión y sin ánimo de cobrar nada. Yo, ganásemos o perdiésemos, al día siguiente a las ocho de la mañana estaba en el colegio, porque nunca viví de la política y tuve la suerte de dedicarme el trabajo que me gusta".

Ese trabajo está en el colegio de A Pontenova, del que es director en otra faceta más de su vida porque la de político se cerró de forma fea: "En la oposición, yo me distinguí siempre por apoyar a mi pueblo. Si se traía algo bueno para A Pontenova, yo lo apoyaba, independientemente de dónde viniese. En ese sentido, creo que a lo mejor era algo ‘blando’ para lo que se venía pidiendo", comenta.

Tras la salida de Enrique Fernández y una desbandada de ediles se hizo cargo del partido en la oposición y se presentó a unas elecciones con Darío Campos en pleno apogeo de las que no salió bien parado "y ahí se tomaron unas decisiones que a la vista de lo que vino después, creo que a lo mejor no fueron las más acertadas. Y lo dejaremos ahí".

Eso sí, admite que en el fondo le sigue tirando, como ilustra el hecho de que acaba de leer el último libro de Manuela Carmena y ahora se metió con el de Mariano Rajoy "porque durante mucho tiempo veía las cosas desde una única perspectiva, y ahora me gusta hacerlo desde todos los puntos de vista posibles". Cree que eso es lo correcto porque "la política de verdad es maravillosa, porque es conseguir lo mejor para tu pueblo. Cuando empecé veía que nosotros y los de otros municipios trabajábamos con muchísima ilusión para conseguir lo mejor, una buena programación cultural, una buena actuación, unos buenos servicios. Lo que fuera. Se hacía eso con ilusión y a mí me fue al bolsillo y mucho durante mucho tiempo".

Luego estuvo su paso por el CIT o la Federación Gallega de Pesca en Lugo "que eran cosas que hacías porque eran por el bien del pueblo" y por eso se alegra de que ahora el CIT y otras asociaciones "tengan unas buenas directivas que trabajan a fondo y que ya van sacando cosas poco a poco tras el parón total de la pandemia".