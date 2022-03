¿Qué fue de ... Jesús González?

Llegó Jesús González como maestro a Lago cuando en Xove había 42 casas. Visto ahora, cuesta creerlo, pero así fue. Confiesa que Lago fue "o máis bonito que vira na miña vida. Antes da fábrica era algo fermosísimo". Luego lo liaron para ser alcalde y allí se tiró 31 años, una etapa que dice que le encantó "no que é o traballo de servizo público, porque a política deixoume moi asqueado". "Eu sempre considerei que había que servir ao pobo e facer o mellor por el, por iso pedín que a autovía fose pola costa ata Ferrol. Todo o mundo vía que iso era o máis normal e ademais intuín que gran parte da Mariña ía quedar mal comunicada, como así foi. Ao principio os alcaldes apoiábanme, pero chamáronos un a un e quedei só. Os do PSOE puideron facer algo, pero cando tiveron o poder, tampouco fixeron nada", explica sobre su defensa de una autovía que vertebrara la costa.

Esa fue su salida, un recuerdo muy malo e ingrato que no oculta todos los buenos sabores vividos en tantos años que empezaron cuando Cacharro lo fichó de una candidatura independiente con la que había logrado 9 concejales de 11 posibles. Dice que tuvo corporaciones "excepcionais, con xente marabillosa de verdade".

La presión al llegar la fábrica fue tal que tuvo que volver de un viaje porque querían dimitir todos sus concejales

Pero en su caso es inevitable hablar de la llegada de Alúmina Aluminio, ahora Alcoa. Dice que aunque se lo explicaban, no se hacía una idea real de la magnitud de todo aquello. "Eu tiña dous millóns e medio de orzamento, que pagadas as nóminas case se acababa. E de repente, só coa primeira licenza, entraron 80 millóns. Claro, aquilo era inimaxinable". Con tanto dinero, sus primeras decisiones las tuvo claras: "Fíxenlle un bo acceso ao colexio, que non tiña, e levei un teléfono público a todos os pobos, para que a xente non tivera que vir a Xove se había unha emerxencia. Cada teléfono custoume 1 millón de pesetas daquela, que era unha completa barbaridade, pero eu sabía que era importante".

Luego se metió con todo lo demás "porque non había de nada, así que fun metendo luz, abastecemento de agua, saneamento...". "Fixen unha rúa principal ampla. Eu quería beirarrúas nas que se te cruzabas con alguén puideses pasar sen problema, que non houbese que andar apartándose, e así o fixen. Logo tentei facelo con outra pero atopei problemas co propietario maioritario que non entendía o que se lle ían revalorizar as fincas, e deixeino. E iso que eu fun moito de expropiar se vía que pagaba a pena. Eso enemistoume con algunha xente, pero que se lle vai facer...", reconoce.

Antes, dice que la tramitación para la llegada de Alúmina Aluminio fue tan estresante que "foi a peor época da miña vida. De feito tiven que irme de vacacións e estando fóra chamáronme porque queríanme dimitir todos os concelleiros. E é que non se sabía nada do que ía traer". Dice, a modo de ejemplo, que en un pleno "chegaron a ir con pedras para tirarme. Foron os mesmos que logo estaban os primeiros para entrar en Alúmina. Eso pasou".

Lo primero que hizo con el dinero de Alúmina fue un acceso al coleio y dotar a cada parroquia de teléfono

También recuerda que le acusaron "de meter xente nun galpón ao lado do concello, e resulta que a xente acabou metendo aos traballadores nas súas casas porque non había sitio físico para tantas persoas, ata os hórreos se amañaban para que durmiran un ou dous. Foi unha tolura".

Ahora cree que su situación es mala "porque os americanos viñeron aquí facer as Américas, precisamente. Non investiron nada e agora todo dependerá de como vaia o mercado do aluminio, pero a situación é moi delicada".