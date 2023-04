Qué fue de... Javier González Miró

A día de hoy Javier González Miró hace como cincuenta años que no coge una guitarra: "Lo dejé porque es como lo de dejar fumar. No se fuma de vez en cuando. O se fuma o no se fuma. Pues esto igual. Yo no quería estar con el remordimiento del Qué hubiera pasado si... así que cuando decidí dejarlo, lo dejé del todo y punto. Mi hijo David no se enteró de que yo estuviera en un grupo hasta que lo vio en un libro del instituto".

El Concello de Ribadeo le tributa este sábado un homenaje-recuerdo en el que se recordará una historia que arrancó en un acto de morriña pura: "Yo estaba solo en Madrid, allí en mi habitación, en un lugar extraño y sentía mucha morriña, así que por eso cantaba en gallego. Nunca tuve ningún afán político en eso".

Recuerda que al principio él era "muy de los Beatles, pero llegó el folk y entonces fue cuando vi que aquello podías hacerlo solo, y me lancé. Al principio eran canciones populares pero luego digamos que dejé volar la imaginación y fui haciendo cosas propias".

Cerca de su casa, en el Madrid del 68, estaba la casa de discos de Los Bravos en la que un día se plantó a decirles que era músico y si querían escuchar sus canciones, "y quisieron. Allí me dieron unas indicaciones y el que luego sería nuestro productor me dijo que volviera cuando lo hiciera como decían. Lo hice, y me di cuenta de que no me querían a mí, querían mis canciones, y así fue como me buscaron a María. Con ella ensayamos tantas horas que acabamos cantando juntos y en la discográfica les gustó aquella armonía vocal, y así fue como empezamos a grabar".

Con la marcha de su productor a otra compañía ellos decidieron irse con él y acabaron en una catalana donde grabaron mucho de su repertorio "y la verdad es que se vendía bien... en Cataluña, porque no tenían distribución en el resto de España, y eso nos daba mucha rabia, porque era una pena. En Lugo había una tienda que tenían los discos porque me conocían, y se vendían bien. Pero en el resto de España, nada". Eso les decidió a cambiar de compañía y allí grabaron Catro vellos mariñeiros "de la que me enteré hace relativamente poco que no es una canción popular, que es de un señor de Viveiro. Se lo oí contar a su hijo en la TVG. Me dio rabia porque no lo pusimos en el disco, que no me costaba nada. Ni lo imaginaba".

Y en esa compañía sacaron Miña Ruliña, un disco con cierta repercusión "y que sí se vendió bien, pero era 1971 y yo estaba pendiente de la mili, de la que volví en marzo del 73 y entonces fue cuando decidí que mi vida estaba aquí y que dejaba la música, y lo hice de forma radical, pero sin resentimiento. Lo pasé muy bien, hice amigos...". Uno de ellos Jesús Nalla "al que me gustó volver a ver hace poco en la TVG".