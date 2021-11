¿Qué fue de... Gloria González?

A Gloria González Niñe la conoce todo el mundo por Gloria da Corneta. Ella cuenta que le viene de familia, que su padre y su abuelo ya fueron los Cornetes, así que ella heredó con mucho orgullo un mote familiar que sigue vivo a día de hoy. En realidad lleva con mucho orgullo todo lo que toca a la historia de Burela, una historia que prácticamente vivió en directo. En el pasillo de su casa una fotografía de Burela del año en que ella nació, 1929, atestigua la increíble transformación de un minúsculo poblado en la pujante localidad que es a día de hoy. Ella lo recuerda perfectamente: "Esto non era nada. Nada de nada. Unha pedra. Eso era todo o que había en Burela. Unha pedra. E desde aí fixéronse dous portos, porque nin porto había. Iban e viñan os barcos pero nin onde parar tiñan, que non había nada para eles".

También recuerda cuando la hicieron madrina del barco Reina del Carmen "que a min encantoume porque era da miña familia", pero parece en realidad más orgullosa de haber vuelto a ser madrina del actual barco museo. Lo explica diciendo que "é algo que non hai en toda España. Non hai ningún barco coma este, así que gústame moito, claro que si". Hace especial mención al intervalo temporal en el que el barco estuvo abandonado y a punto de perderse para siempre precisamente para agradecer "o apoio que nos iban dar en Armón, que dixeron que non nos preocupásemos, que o amañaban eles pola súa conta sen cobrar nada de nada. Ó final non fixo falta porque foi cando cambiou a corporación e a nova interesouse polo barco e amañárono, pero eles ofrecéronse e hai que recoñecerllo".

Ahora Gloria se pasea por su casa llena de recuerdos y fotos de sus seres queridos mientras intenta recuperarse de un revés de salud. Dice que es importante que la gente recuerde "de onde vimos, e quen fixo posible que Burela fose o que é agora, porque foi unha xente que non se debera esquecer". Se refiere con mucha insistencia a Leandro Cucurny y recuerda su trabajo en la fábrica que tenía en la localidad: "Trescentas persoas estabamos alí traballando, que se di axiña, pero deunos moitísima vida nunha época na que nos gobernaban desde Cervo, e claro, non tiraban por Burela como facía a xente de aquí". Por eso se empeña en recordar "a xente como Manolo Mon, o pai do que foi alcalde, que foi un home con moitísimos contactos e que fixo moitas cousas boas polo pobo. Despois o fillo non quixo que se lle fixera nada, e eso que se lle podía facer, pero serían cousas del e non quixo facerlle nada" y cree que "foi unha pena, porque o merecía de verdade".

Era un hombre de una época en la que ella trabajaba en el Valle de Oro, un hostal y restaurante "no que servín comidas aos ministros que viñan a Burela, porque esa xente tiña contactos e viñan comer aquí. Foi cando se empezaron a facer cousas polo porto e grazas a esos contactos fíxose o que se fixo e por eso hoxe temos en Burela o porto que temos, que é o mellor que hai". Esa querencia por el puerto la hace estar también muy orgullosa de su sobrino Narciso "que foi concelleiro de Mar, e é algo que a min me alegrou moito porque sempre estiven no medio de todo iso".

Hace solo unos días que Gloria recibió la visita del alcalde de Burela, Alfredo Llano, y otros concejales. Pide expresamente que figure el agradecimiento "porque hai que ser agradecidos" al tiempo que les pide "que sigan coidando moito de Burela".