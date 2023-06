¿Qué fue de... Francisco Iriarte?

Francisco Iriarte, Paco, es partidario de ayudar absolutamente a todo lo que se haga en Ribadeo porque sabe que redundará en todo el pueblo, incluyendo cosas en las que a lo mejor no cree del todo. Él aplicó esa filosofía en sus etapas al frente de Acisa. La primera la recuerda ya algo distorsionada por el tremendo peso de la última, en plena pandemia, que le sometió a muchísimo trabajo y un enorme estrés. Por eso cuenta de aquellos primeros años que "claro, en perspectiva foron unha balsa de aceite: buscabamos diñeiro, apoios, dimensionar o colectivo... E a verdade é que o conseguimos, porque practicamente duplicamos o número de socios que tiña Acisa".

También fueron accediendo a nuevas líneas de ayudas y subvenciones "e teño que dicir que a verdade é que sempre se portaron ben con Acisa tanto o Concello como Xunta e Deputación, cada un no seu ámbito e nas súas posibilidades, pero ben todos", aunque matiza que se podría conseguir "moito máis se se cumprise o que eu sempre pensei: que todos os negocios fosen de Acisa, porque iso che dá unha forza tremenda. Aínda así témola igualmente porque somos moitos, pero sendo todos, sería moito mellor para todos e para Ribadeo".

De la época de la pandemia guarda recuerdos de todo tipo. "Traballei tanto ou máis que na imprenta. Ademais eran cousas das que non sabías e non estabamos preparados para iso. Acabounos axudando moito un rapaz do Igape co que collemos trato, e tamén a Garda Civil, que os chamabamos para preguntarlles porque ás veces as normas que mandaban eran confusas. E foi unha época dificilísima. Os cartos íanse acabando e empezaba a haber problemas serios. Foi un momento moi, moi delicado", recuerda, que desde el colectivo ayudaron a superar "coas publicacións que fixemos, que parecían tonterías, pero resultaron ser moi útiles para saber que se podía facer e que non".

Francisco Iriarte, en foto de archivo. EP

Luego, superada esa época, no se fueron porque hacía falta organizar aquel Ribadeo Indiano de salida de pandemia "no que nos implicamos moitísimo. A fondo. E o resultado foi moi bo. Pero eu quedei exhausto, e dixen: ata aquí. Non podo máis. E foi cando o deixei. E estou contento porque veu xente nova, con ideas novas... e iso sempre é bo".

Ahora que echa la vista atrás recuerda que se hicieron "moitas cousas" pero "sempre quedan outras por facer. Por exemplo a min gustaríame que se aproveitase moito máis o tirón das Catedrais, que non está ben aproveitado. E que Ribadeo tivese a súa festa gastronómica, porque o percebe é de Rinlo, non de Ribadeo". Y lanza un mensaje importante: "Que nos axudemos uns a outros comprando aquí cando sexa posible, porque iso sempre nos vén de volta. O que compras en internet, non".