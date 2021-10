¿Qué fue de... Emma Valcarce?

Fue tan pero tan pionera en política que le tocó llevar a Mondoñedo algunas cosas tan inconcebibles a finales de los 80 como la luz. Pero así fue. También renovó las traídas de agua, algo que admite que "me preocupaba muchísimo por que yo era la inspectora que hacía las analíticas y quería que hubiese seguridad en las fuentes y en las casas con eso".

Pero antes de llegar hasta ahí Emma Valcarce ya había dado muestras de su carácter e independencia como maestra y farmacéutica. Luego llegó una oferta para entrar en política que rechazó "hasta que vino Cacharro a convencerme y yo fui un poco valiente. Ya tenía mis años (59) y me metí. Primero empecé con cosas simples y fui viendo que me gustaba, el Ayuntamiento funcionaba bien, la gente venía a verme, me pedía cosas para el pueblo y me gustó. Me sentí muy querida, la verdad, y bueno... todavía me lo demuestran, la verdad".

Y así lo siente, porque su etapa política la califica directamente de "estupenda". Aunque empezó algo titubeante en un primer mandato que logró por mayoría simple, en el segundo consiguió la absoluta. Tenía mucho que hacer: "Me metí con preocupaciones muy normales del día a día. Por ejemplo estaba muy preocupada con las traídas de agua. La misma Fonte Vella estaba, pero muy abandonada, y como yo venía de hacer las analíticas del agua, aquello me preocupaba muchísimo".

Tuvo que meterse hasta con la luz: "Era tremendo. En Masma había niños que tenían que estudiar con la luz de una vela. Yo iba por algunas aldeas y salía una mujer a decirme que con qué cara me presentaba allí si ni tan siquiera tenían luz, y aquello a mí me afectaba mucho, me preocupaba y procuré solucionarlo en todo lo que pude porque la zona rural de Mondoñedo seguía estando muy abandonada".

Emma recuerda que en todo ese trabajo tuvo mucho apoyo de Cacharro Pardo y, sobre todo, cita a Manuel Fraga: "Él estaba encantado conmigo y me insistió mucho para que siguiera. Y yo también con él, la verdad, porque nos entendíamos muy bien, siempre me atendió de maravilla y teníamos una relación muy buena".

Tras dejar la alcaldía por un problema de salud con el que luego fue lidiando, vio en un giro inédito de la vida cómo su hijo menor, Luis Rego, se metió a alcalde: "Yo no lo animé, la verdad... Bueno, un poco sí", y lo justifica porque dice que para ella "era muy importante que todos tuvieran educación universitaria y trabajo en lo suyo, y Luis en aquel entonces todavía no lo tenía".

Sobre el mundo de ahora, cuando a Emma Valcarce se le pregunta si tuvo alguna conciencia de ser pionera como alcaldesa ella contesta sin ambages que "la verdad es que yo no lo pensé nunca de esa forma. Lo hice con valentía y ya está. No le daba importancia". Ya había derribado alguna barrera anteriormente porque ella fue la primera mujer en dar clase en el Seminario, imitando a su madre que había sido la primera mujer en dar clase en la vieja Escuela de Magisterio de Lugo.

Dice muy claramente algo que le duele: "Es ver así a Mondoñedo. Eso me apena mucho. A veces por las noches pienso que tenía que venir tal industria, porque se fueron cerrando y no abrió ninguna, y pienso en quién va a querer venir aquí. Eso es algo que me preocupa muchísimo".

Una inquietud que comparte a veces en sus salidas puntuales a tomarse algo o a misa, unos paseos que no perdona a sus 94 años.