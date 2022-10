Que foi de... Eli García-Bouso?

Foi con 11 anos cando comenzou Eli García-Bouso na música, pero a facelo aínda nota a nota, na gaita e algúns acordes de guitarra aproveitando tamén que daquela se publicaban nas revistas. Adoitaba tocar a miúdo co seu amigo Toño, co que botou case toda a vida de compañeiro en moitas das súas iniciativas musicais. Nos anos 70 comezou a ir tocar os domingos ao colexio das monxas acompañando ás rapazas que cantaban.

Posteriormente uníronse as voces masculinas, entre elas el mesmo, e de aí saíu Brétema, un grupo folk do que tivo a idea de poñelo en marcha Eduardo Gutiérrez. Eran tempos de moitísima influencia de Fuxan os Ventos e mesmo se fixo unha votación entre varios nomes a ver cal se collía. E entre Millo Verde, que era o que me gustaba a min, e Brétema, saiu Brétema", recoñece.

Estiveron tres anos, ata 1979, e en 1982 el e máis o seu amigo Toño crearon Wotan, do que acababan de celebrar o cuadraxésimo aniversario cun repertorio de cancións maioritariamente propias. Wotan durou tres anos aínda que no 1993 actuaron na TVG e no 1994 gravaron unha casete. En 1995 mercou unha frauta traveseira e un método que pediu a Madrid e volveu aprender de xeito autodidacta.

Uns anos antes pediulle á directora da coral unhas nocións de solfexo. Foi o seu primeiro contacto co estudo de música ordenado que frutificou nun aprobado no conservatorio e, logo, no ingreso, no 1992, na escola de música de Ribadeo, na que avanzou ata cuarto curso e logo seguiu de xeito intermitente, coa intención de manterse ao día co instrumento.

Foi no ano 2003 cando a súa evolución como músico e mesmo como ouvinte de música dá como froito a creación dun grupo singular, Arco-Vento: "Era unha formación pensada inicialmente para tocar durante o Nadal porque a verdade é que é unha época que a min me trae bos recordos. Tocabamos cancións do Nadal pero tamén música clásica. Desde 2006 ata 2009 demos anualmente un concerto de Nadal na Orden Terceira".

Eli García-Bouso, primeiro pola dereita, co seu grupo Wotan. ÁLVEZ

Estivo algo emparentado con Magnificat, que creou no 2013 unicamente para interpretar o concerto do Nadal que el mesmo compuxo, aínda que esta era unha formación máis ambiciosa, con once membros.

A coral polifónica de Ribadeo e a orquesta de corda do conservatorio de Lugo interpretaron a súa composición 'Dies Irae' en Ribadeo e Lugo. Estivo tamén con Auga Doce "pero de todo isto, foi case o que menos me prestou. Non por nada, porque o pasei moi ben con eles, pero era un grupo para tocar en festas, vodas..., un estilo de música que non me satisfacía tanto", e recoñece que lle gusta escoitar como soa a súa música que agora interpreta a coral ribadense, Solo Voces de Lugo, e mesmo unha coral francesa.