¿Qué fue de... Domingo Soto?

Domingo Soto entró como directivo en la comunidad de montes Os Chaos, de la parroquia ribadense de Piñeira, en el año 1999 cuando el presidente era Eugenio García. Estuvo con él en aquella junta durante cuatro años hasta que en el año 2003 Eugenio García tomó la opción de marcharse tras llegar a un acuerdo con el propio Domingo para que él continuase como presidente de una entidad vecinal de propietarios de montes que funcionaba bien y que tenía algunas particularidades, como su notable extensión que, bien gestionada, podía dar sus buenos beneficios.

Con él al mando, Os Chaos no rechazó meterse en algunos follones siempre con la vista puesta en el beneficio común incluso a costa de acabar en los tribunales. Pero Domingo Soto no se amilanó, por ejemplo, cuando le dieron el precio que les iban a pagar por los terrenos que iba a ocupar la actual subestación eléctrica. Los consideró totalmente insuficientes y aunque había quien le aconsejaba aceptar, él no lo hizo, siguió adelante y fueron a un contencioso que, recuerda, "fixo que se nos pagara máis do que nos estaban ofrecendo, e que nos parecía pouco por eses terreos. Gañamos e pagáronnos máis, que penso que o mereciamos. Foinos ben a pesar de todo, e iso que houbo que esperar porque levou moitos anos entre xuízos e todo".

Domingo Soto. EP

No fue su única lucha contra gigantes, porque con él en la presidencia tuvieron otro enfrentamiento: "Foi o do gasoduto, que tamén me tocou a min. Tamén houbo unha expropiación na que non estivemos de acordo co que se nos ofrecía polos terreos, e tamén fomos aos tribunais porque non viamos ben o que se nos daba". De nuevo les salió bien.

Durante su presidencia hicieron otro trabajo importante "que foi a restauración do teleclub", algo que va a durar tiempo porque está recién acabado.

Pero, además, Soto hizo durante estos 19 años varios repartos de beneficios entre los comuneros de Os Chaos, "o último, de 500 euros a cada comunero, e xa temos pensado volver repartir". Su último servicio fue dejar listos varios trabajos en el monte "que van empezar agora. Vai traballar unha empresa para Ence que se encargará de facelo e penso que van empezar dentro de pouco a traballar".

Porque él admite que "a comunidade sempre a quixen ter saneada e sempre estivo saneada. Neste tempo repartiuse cando se puido repartir, despois de pagar o que había que pagar".

Os Chaos tuvo un relevo sencillo porque ya había sustituta para Domingo, que deja la comunidad con superávit y proyectos en marcha

Ahora dice estar especialmente contento de la nueva presidenta que lo sustituye "e que será a primeira muller na presidencia. Estou contento porque é un proxecto novo con xente nova que xa empezaron. A verdade é que estou moi tranquilo porque ela é vocal da Asociación Forestal Galega e iso vainos axudar, porque controla do tema".