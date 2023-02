¿Que foi de... Diana Durán?

Os seus catro anos como concelleira do PP de Servizos Sociais en Burela califícaos como "moi agradables" sobre todo "polo contacto cos veciños". Foi moi intenso, di, pero admite que lle gustaba particularmente "solucionarlles problemas que che van plantexando". E sobre todo "ver que deixaches unha pegada no teu pobo, para min eso é algo moi grande polo que estou moi agradecida. Saber que esas cousas que fi xeches quedaron aí para que se sigan desfrutando. E no meu caso foi só un mandato, pero foi moito traballo e fixéronse moitas cousas e estou moi satisfeita de todo iso", di.

Sobre esa xestión comenta que foi algo interesante para ela en concreto "porque xa son traballadora social, pero ao ocuparme desa área, puiden facer cousas desde o punto de vista da xestión. De feito, cando me propuxeron esta delegación e aceptei a única condición que puxen foi que me deixaran traballar, e teño que dicir que ninguén se meteu na miña área. Deixáronme facer o que eu pensaba que era necesario".

Ese traballo na política serviulle tamén para "coñecer moita xente" pero tamén tivo que "traballar as 24 horas" porque di que no seu caso "estaba en todo e ía a todo tipo de actos: musicais, de relixión, de Entroido, asociacionismo... Eu ía aos actos e axudaba se mo pedían. A verdade é que sempre me sentín moi querida e mesmo teño que dicir que cando marchei tiven palabras de recoñecemento por parte da oposición e iso fíxome moita ilusión, a verdade, porque é algo que penso que ten moito máis valor porque che recoñecen o traballo os que non son os teus. Iso foi un orgullo grandísimo". Claro que admite que "iso ten un precio" que é o da vida privada, que tivo abandonada "e as miñas amigas ou na casa dicíanme que para falar conmigo tiñan que pedir unha cita".

Diana Durán en 2011. EP

Pero ela entende que é necesario facelo así porque "nisto tes que entregarte a fondo para conseguir cousas polo teu pobo", e tamén matiza que "hai que traballar en equipo". "Non pode ir cada un pola súa conta e cando estás levando un grupo de xente tamén hai que saber liderar, iso é importante e tamén é complicado. No meu caso teño que dicir que dialoguei moito e ademais tiven unha delegación que era moi mimada porque tiña moito orzamento, con partidas importantes", lembra. Xestionándoas di que comprobou que "vista desde dentro, a política non é como eu pensaba, pero polo menos a nivel municipal foi unha gran experiencia" e no seu caso deixou unha rea de conquistas como un plan de integración de inmigrantes, a residencia de maiores ou un centro de día entre outros.

Mais ela admite que "todo na vida pasa" e aínda que non desbota voltar un día á política "agora mesmo estou centrada na miña familia".