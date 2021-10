¿Que foi de... Emma Álvarez Chao?

Sobre a saída da alcaldía de Lourenzá de Emma Álvarez Chao hai abundante rumoroloxía dispoñible e de todo tipo: da fundamentada e da que non o é. Ela fala diso sen tatexo de ningún tipo: "A min doeume e afectoume moito, porque non entendía ben naquel momento o que fixera mal", recoñece. E é que se de algo non se lle pode acusar a Emma Álvarez Chao é de non entregarse a fondo, e iso fixo na súa etapa de alcaldesa como xa fixera na de parlamentaria autonómica.

Así que cando bota a vista atrás, fala claramente: "A pesares da gran decepción que supuxo para min perder a alcaldía no 2015, é unha etapa que lembro con moitísimo cariño. Eu sei que esa etapa a min me fixo medrar persoalmente unha barbaridade e creo que precisamente por iso foi tan traumático, porque me impliquei moi a fondo".

Emma reflexionou bastante sobre todo aquilo e por iso cando se lle dá a escoller entre política autonómica ou municipal ela ten moi claro que, malia todo ese desacougo, elixe a municipal: "E sen ningunha dúbida, municipal sempre. O que pasa é que eu pensei moito en por que perdín aquelas eleccións e creo que realmente a xente non entendía o que lle estaba dicindo".

"Dinme conta de que realmente non están preparados para escoitar a verdade. Por exemplo: eu cando había algo que sabía que non ía poder facer, polo que fose, eu dicíalles que non ía poder facelo e explicáballelo. E iso é un erro porque non é o que queren escoitar. Eles queren escoitar un ‘si’. Aínda que logo se transforme nun ‘xa se verá’ e, moitas veces, nun ‘non’. Pero de entrada, a xente quere escoitar que lle dis que si, e eu non era así, e agora doume conta de que iso me prexudicou", recorda.

Coma iso, admite que "outras cousas tiven que facer mal, desde logo que si, para que deixasen de confiar en min. Iso téñoo claro".

Pero tamén di que grazas á política chegou ao Parlamento de Galicia: "A min impresionoume moitísimo porque había alí xente cun peso enorme. E non me refiro xa só a Fraga, senón a xente tamén doutros partidos, como podía ser Anxo Lorenzo. Víaos e pensaba ao principio ‘eu aquí non vou poder falar na vida’. Pero despois a verdade é que tiven unha vida como parlamentaria moi activa, case non había sesión na que non intervise, así ata o punto de que chegou un momento no que se polo que fose eu non interviña, notaba que me faltaba algo".

E di que iso se reflectiu na súa propia vida privada "porque de non ser pola miña experiencia na vida política, eu nunca xamais tería tomado certas decisións que tomei na miña vida persoal. Deume moito valor para iso".

A modo de resumo di que se levou de todo aquilo "un bo sabor de boca", ata o punto de que "desde logo non podo dicir que estea totalmente á marxe da política. Por exemplo: eu vexo as cousas que se fan en Lourenzá e sempre penso que non as faría así. Eu, por exemplo, sería máis intervencionista en temas empresariais, axudando máis en certos eidos aos que baixo o meu punto de vista agora non se lles está axudando como é debido. Estas son cousas que non podo evitar porque a política me gusta moito".

Tralo seu paso por Sargadelos agora Emma Álvarez Chao anda preparando a súa volta ao sector empresarial noutra firma que non ten claro cal será. Di que aínda se pon nerviosa nas entrevistas de traballo e tamén axuda na tenda que montou en Ribadeo, Folder, "que me permitiu establecerme aquí coa miña parella".