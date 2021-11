¿Qué fue de... Conchita Rodil?

Conchita Rodil salió del CIT de A Pontenova el 16 de enero de 2002 después de cogerlo en 1981 el mismo día en que estaba a punto de disolverse en el bajo de su propia casa.

Elías Ramallal le dijo si entraba en la directiva y aunque pidió explícitamente no tener ningún cargo, cuando fueron a contarle cómo había acabado la reunión se enteró de que era la presidenta. Y ahí se quedó más de dos décadas, en una época en la que para organizar la Festa da Troita "aínda tiñamos que pedir permisos a Madrid, era unha tolería".

Pero dice que pudo con todo "porque eramos unha directiva estupenda. Todos eramos grandes amigos e moitos seguimos séndoo a día de hoxe. Outros xa morreron, pero os que non seguimos sendo amigos".

Está muy contenta de la gente que dirige el CIT y de su presidente, Francisco Rois, "que é unha gran persoa"

Dice que en aquellos días no tenían ni tan siquiera un lugar para reunirse. Iban a las cafeterías "e, con todo, pasámolo moi ben". Enseguida empezaron "a facer moitas cousas. Non só o que é o concurso de pesca, que é o que máis se vía porque viña unha cantidade de xente enorme, pero nós faciamos un montón de actividades polo ben do pobo, e a min encantbame, sobre todo, polo ambiente que tiñamos entre nós. A verdade é que sempre o pasamos moi ben".

Tanto, que dice que en su caso particular "non podo dicir nada malo do meu paso polo CIT, todo o contrario, foi unha experiencia marabillosa". Añade sobre su funcionamiento que aunque ella era la presidenta "sempre viña xente ás reunións que propoñía facer algunha cousa. Eran todas cousas boas para o pobo, e iamos facendo moitas delas porque a realidade é que fixemos moitas cousas".

Eso sí, reconoce que la Festa da Troita era lo que más atraía por el gran peso que tenía "aínda que nos daba moitísimo traballo, porque non era como agora. Había que facer todo a man. Compramos unha máquina de escribir porque había que facerlles as tarxetas e prepararlles todo, pero cando o estabamos organizando riamonos unha barbaridade e sempre o pasabamos en grande".

Una cosa que lamenta en comparación con aquella época es la pesca "porque é que daquela a xente collía moitísimas troitas. Era moi normal que viñesen coas cestas cheas. De feito había un tope do que non se podía pasar de todas as que pescaban".

Cuenta que ahora ya no es así y lo lamenta "porque era algo moi bo para A Pontenova. Agora hai moitos problemas e en cambio a nós deunos moitas satisfaccións, e aínda a día de hoxe o falamos entre a xente que estivo conmigo na directiva daqueles anos".

Además de ese concurso, el CIT puso en marcha durante la presidencia de Conchita Rodil muchas más actividades como un grupo de baile, la organización de la cabalgata de Reyes o de los carnavales, además de organizar diversas excursiones en distintas épocas del año.

Ahora está particularmente orgullosa "da xente que leva a xunta directiva do CIT. A verdade é que estou encantada. Taracho Francisco Rois, el presidente, é unha persoa que ama a pesca e coñece o río como a palma da man. É incrible o empuxón que lle deron ao colectivo desde que o colleron, e ademais el é unha excelente per soa. Teño gañas de que lles vaia moi ben porque o merecen".

Ella, mientras, no para. Forma parte del grupo de teatro que precisamente actúa este sábado en Alfoz y su 81 cumpleaños lo celebró "dándolle a volta, coma se tivese 18" y para salir de casa, sin problema: "Saio disparada".