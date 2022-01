¿Qué fue de... Chema González Barcia?

Es una de las personas con mayor trayectoria política de la comarca de A Mariña y el único mariñano que fue dos veces alcalde de su pueblo, Burela. Primero, quedándose en la alcaldía tras marcharse Manuel Mon, luego pasó a la oposición y luego volvió a ganar las elecciones. Antes, ya había sido edil en Cervo: "Foi a época de Roberto Álvarez, un tempo convulso porque todo o mundo sabe o carácter que tiña. Pero tamén foi ilusionante para Burela por todo o que pasou. E aprendín moito, porque había alí xente de peso, coma Ismael Rego. Aprendías si ou si".

En líneas generales, a Chema Barcia, como le conoce mucha gente, le dejó buen recuerdo su experiencia política aunque admite que "en política municipal ás veces hai que tomar decisións complicadas e tes momentos duros, pero se puidera repetir, repetiría. Supoño que cambiaría cousas que fixen, pero eso é un futuro hipotético".

De sus inicios en política recuerda que "eran outros tempos, cunha normativa legal máis laxa. E a nivel das persoas, penso que agora ó mellor falta algo máis de... romanticismo. E con isto non quero que se me entenda que estou criticando aos políticos actuais, porque hainos francamente bos. Pero a nosa época foi diferente porque me parece que íamos cun espírito algo distinto, ao mellor dunha forma máis vocacional. Creo que iso si que se perdeu en certa medida. E o que si penso é que había máis ilusión por cambiar as cousas en xeral daquela".

Su generación desde luego que las cambió porque crearon el municipio de Burela en el que él fue alcalde "e salvo o primeiro ano, despois a situación tranquilizouse e fixéronse cousas tanto con Mon como conmigo e nos anos do bipartito tamén, por suposto. Despois repetín eu e tamén foi unha experiencia fructífera".

Aunque de la política actual no opina "porque cando te vas, hai que saber marcharse dos sitios, e eu agora xa só dou a miña opinión se ma piden, que logo das lugar a malentendidos", sí que dice que si fuese alcalde "desenvolvería máis o PXOM. Creo que foi algo que me quedou a min mesmo por facer. Porque o Plan Xeral que se fixo desde logo que é un documento mellorable, pero establece un marco legal que pode dar moito de si. Eu tiraría por aí".

Dice que, tras treinta años, es imposible no seguir, aunque sea de reojo, la política para ver lo que se hace ahora

Porque contra lo que se dice a veces, Chema considera que todavía hai muchas posibilidades que se podrían desarrollar en Burela y para eso está un PXOM en el que "hai zonas que se poden desenvolver sen problema. Cando se fixo plantexouse de certo modo porque falta solo para moitas cousas, como por exemplo a ampliación do hospital, e eso condicionounos, pero segue sendo válido e é un instrumento básico para o futuro de Burela".

Pero ahora él está ya desenganchado del tren de la política "aínda que está claro que despois de case trinta anos, non é fácil saírse de todo. E, en certo modo, a realidade é que non o acabas de deixar de todo, e quen diga o contrario, minte. É imposible desengancharte porque se fuches alcalde ou concelleiro e ves que os que están agora fan algo que pode ter que ver co que fixeches ti, é imposible que non penses 'pero que están facendo estes' ou cousas así".

Mientras tanto, además de mirar de reojo pero en silencio la política de Burela, aprovecha para "ler moito e escribir moito, e facéndoo, moito para El Progreso, estou redescubrindo cousas de Burela que xa esquecera. A verdade é que é algo que sempre quixen facer e que me ilusiona moito poder facer con tempo".