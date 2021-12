¿Qué fue de... César Aja?

Hace solo unas semanas una comida con antiguos compañeros de la enseñanza sirvió para despedir a César Aja de la profesión para la que en principio se había formado. Pero la política le llamó enseguida y fue un alcalde de Viveiro tan querido como odiado en una larguísima etapa de la que él está muy contento "aunque eso es lo que digo yo (ríe), otra cosa es lo que piensen los demás". Se le nota relajado y muy cómodo al hablar de su jubilación, pero sorprende que es mucho más prolífi co hablando de su paso por Sofía que de su larga etapa como alcalde, de su paso por el Senado o por la presidencia de Tragsa en Galicia.

El Senado lo dejó en 2008 y en 2013 llegó a la empresa pública en la que estuvo solo un año. De allí a su responsabilidad en el departamento de cultura de la embajada de España en Sofía. "Desde allí se trabaja con los departamentos que hay en Rumanía, Hungría, Moldavia y Turquía". Dice que en total se coordina a 23.000 personas que aprenden español, algo que le sorprendió muchísimo, especialmente la fuerte vinculación con el español de los búlgaros: "Eso viene de la época del comunismo y la relación que entonces tenían esos países con Cuba. En el caso de Bulgaria, a la gente que era buena estudiante se la premiaba con seis meses de estancia en Cuba para que siguiesen mejorando su español, que me parece un buen premio. De esa relación nacieron un montón de matrimonios de gente de Cuba con gente de Bulgaria. Es algo muy curioso".

Pero más allá de esa particularidad social, Aja dice que el trabajo le resultaba especialmente atractivo "y fue muy gratificante, una experiencia inolvidable por todo lo que desarrollé allí. Hay que tener en cuenta que de nuestro departamento dependían por ejemplo 45 profesores de español, porque más allá del inglés, que es el idioma que se supone que deben saber, aprendían español como segunda lengua".

También asegura estar sorprendido de la incidencia de la emigración: "El 10% del PIB de Bulgaria llega de emigrantes que están aquí en España, y también vi que hay un millón de ciudadanos rumanos aquí. Las relaciones que hay son muy intensas y el trabajo me pareció apasionante, la verdad". En su caso, es imposible no ponerlo en la balanza de lo que hizo durante una gran parte de su vida y por el que se le conoce más a fondo, el de la política: "Pues la verdad es que fueron cosas que me llenaron cada una en su momento. Son trabajos completamente distintos, pero la verdad es que como en la política yo llevaba ya mucho tiempo hacer esto me gustó mucho, fue algo que me satisfizo mucho". Y añade que "trabajé en cosas como la difusión de las costumbres, de la cocina, del folclore... Desde la embajada organizamos también exposiciones y se potencia el idioma, que para ellos ya digo que es algo que suscita muchísimo interés".

César Aja se declara poco nostálgico y asegura que todos esos cambios los vivió con cierta naturalidad: "Cuando estuve en un sitio lo viví y trabajé a fondo, pero cuando cambié de un sitio para otro no sentí ninguna añoranza. Me gustó hacer cosas variadas y disfrutarlas, la verdad".

Y sobre la política de Viveiro y del PP a nivel local asegura que "ya no la sigo mucho, la verdad. Cuando hay una reunión sí que voy y eso, pero ya no participo ni nada porque pasó el tiempo, ahora hay otra gente que hace las cosas a su manera y eso es lo normal del mundo". Ahora ya solo acude a las reuniones pero no interfi ere porque hay gente nueva y hay que dejarla trabajar.

