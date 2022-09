¿Qué fue de... Celso Currás?

No cuesta ver a Celso Currás en bicicleta por la carretera que conecta Ribadeo con Trabada y sus alrededores. Le encanta el ciclismo a este exconselleiro de Educación que ocupó nueve años ese cargo: "Un orgullo enorme e a sensación de que vivín unha experiencia vital moi positiva que me deu a oportunidade de relacionarme con persoas e institucións moi interesantes. Foi a culminación da miña carreira nunha familia adicada á educación e a onde nunca pensei chegar". En política estuvo doce años, pero cuando la dejó, fue definitivo "porque volqueime pero dino por concluido porque non me gustan nada as segundas partes".

El gobierno del que formó parte destacaba por el peso de sus conselleiros y el tótem que los lideraba, Manuel Fraga. "Estou totalmente de acordo con esa visión. Á marxe de consideracións ideolóxicas cada quen, penso que é obvio que Fraga ten unha categoría persoal e profesional inigualable. Desde o primeiro momento deixoume liberdade e protagonismo absoluto para estar nos medios de comunicación constantemente e explicar as cousas. E teño que dicilo humildemente, os conselleiros éramos moi coñecidos e con moito peso, e hoxe non é así".

Dice que esto pasa "porque cambiou o perfil. Antes non facía falla frear a ningún conselleiro porque Fraga sempre estaba aí".

Más de una vez contó que tiene libretas en las que anotó todo lo que le llamaba la atención cuando entró como conselleiro. Y dice que ahí se ve "a personalidade arrolladora de Manuel Fraga. Esixía moitísimo, é certo, pero el daba exemplo. Eu entendía que facía un gran sacrificio entrando a traballar ás oito menos vinte, e resulta que el levaba alí desde as sete e cuarto. E sempre era así".

Fraga y su padre fueron compañeros de instituto y amigos con una relación muy estrecha "e meu pai sempre nos falaba daquel rapaz que estudaba, madrugaba, serio e riguroso, moi de fiar. Quen me ía dicir que co tempo estaría con el nun goberno da Xunta!". Reconoce que ahora la política la sigue muy poco. Regresó a su puesto de inspector "e volvínme un home técnico e afastado da vida política. Sigo só o obrigatorio: saber algo, atender aos medios, pero nada a fondo".

Sus ocupaciones actuales dice que le llenan, porque sigue una carrera en la educación que le hizo pasar por Ribadeo, Celeiro, Portomarín o ser inspector en A Mariña "algo que na miña familia era moi importante. Meus irmáns nunha se plantexaron iso, preferiron a aula, así que foi unha gran alegría na miña familia que eu si o fixese". Es también profesor asociado de la USC, lee muchísimo, hace deporte "e teño un problema: quédame un ano para que me xubilen, porque desde logo se por min fora, seguiría traballando. Non me xubilo, xubílanme".