¿Qué fue de... Betty Singh?

Llena de energía, Betty Singh parece no pararse nunca. Ella misma cuenta que lo hizo pocas veces y siempre por causas de fuerza mayor como la enfermedad de su marido, unos achaques propios o, ya en lo que toca a su labor como la cantante que es, por la pandemia. Pero todo lo demás fue una dedicación continua tanto a la canción como a la pintura. Siempre interesada en cantar, lo hizo desde muy joven en su México natal, donde conoció a su marido, con el que se trasladó a Ribadeo. Aquí se dedicó a pintar muchas estampas del país que ella vivió en su juventud "pero luego lo fui aparcando. Primero por la enfermedad de mi marido y luego porque cuidé mucho de mi nieto y estaba muy entretenida. Luego vino la pandemia y aunque podría tener tiempo para hacerlo, la verdad es que perdí un poco el interés y no volví a pintar".

Eso no quita que en su no parar tenga en mente la posibilidad de hacer una exposición en Lugo "porque la última que hice fue muy bien y se vendieron muchos cuadros. Pero entonces era la crisis y la gente no compró los de mayor tamaño; normal, porque eran los más caros. Pero es algo que creo que podría hacer y a lo que me animan mucho otros pintores de otras zonas y también de aquí, que siempre me dicen que exponga fuera, y esta vez a lo mejor me animo a hacerlo. Estoy madurando la idea".

Actuó en la tele en programas como 'Luar' o 'La voz' y además pinta llenando sus cuadros del color de su país de origen que tanto ama

Lo que no aparcó fue lo de la música y, si lo hizo, fue solo por la pandemia. Volvió muy animada de su participación en el programa La Voz y también en Luar. Ahora está planificando la grabación de un CD.

"Aunque aún no lo tenemos claro, tendrá veinte o veintidós canciones, ya veremos", explica y añade que el repertorio "serán rancheras, corridos, boleros... Estuve pachucha y tuve que pararme un poco, pero ahora lo retomamos y estoy muy ilusionada".

Cuenta que es algo que quiere sacar adelante porque dice que será algo "que ya quedará ahí para siempre, y les hace muchísima ilusión también a mis familiares de Estados Unidos y de México, porque así podrán escucharme".

Betty Singh. EP

Eso mismo es algo que ya le sucedió con sus apariciones en televisión y que sus familiares pudieron seguir a través de Youtube "y les encantó. A mí también fue algo que me hizo mucha ilusión, que me pudieran ver y, al mismo tiempo, que sea algo que está ahí para el futuro, que queda ya para siempre".

Además añade que ahora mismo se encuentra "con la voz bastante bien, la verdad, así que quiero aprovecharlo. Ahora estoy con las vocalizaciones y preparando la voz. Haré una lista de canciones y a ver las que grabamos, unas serán más antiguas que otras, pero espero que quede bien".

Rancheras, corridos o boleros serán las canciones que interprete en su próximo trabajo

Como ella tenía ya mucha experiencia previa en la televisión de su país, de su paso por el programa La voz recuerda que no estaba nada nerviosa "porque además sabía que estaba bien preparada". Le quedó mal sabor de boca de que la juzgase un Antonio Orozco "que a lo mejor no era el que más conocía lo que estaba interpretando y sí podría haber sido por ejemplo Bisbal, que él sí estuvo en México, pero es igual, fue una experiencia fantástica, la verdad, y quedé encantada, como también de mi paso por Luar, que se portaron muy bien y quedaron en volver a llamarme, aunque justo luego vino la pandemia". Así que mientras se prepara para volver a la música con la misma energía de siempre, Betty Singh planifica qué canciones interpretar dejando muestra de su clase y memoria de su México natal.