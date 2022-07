¿Qué fue de... Avelino López?

Una enfermedad apartó a Avelino López del mundo de la representación de orquestas y aunque fuese forzado, él lo da por bueno, porque dice que fueron muchos años y acabó muy cansado, porque asegura que es un mundo complicado pero del que guarda muy buenos recuerdos. Presume de haber dejado muchos amigos y habla bien de orquestas, rivales y comisiones. Gracias a él, su parroquia de Vilaframil tuvo por el San Lorenzo orquestas como Los Satélites o Capitol "pero tamén nos daba cartos a comunidade de montes, así que non había que pedir ós veciños". Fue de los que rescató las fiestas de Ribadeo en 2017 cuando estuvieron a punto de no celebrarse en una comisión que al final duró 3 años.

De su inicio recuerda que fue una promesa que hizo "a raíz dunha enfermedade que collín,e dixen que se sanaba, organiza ba as festas, e así foi". Pero cuenta que lo hizo siempre a base de trabajo pero también por pasión "porque a min sempre me gustou moito a música. Viña ensaiar nunha banda que había que nos chamaban Los Descamisados. Viña a Ribadeo na bicicleta ás oito e media e volvía ás dez e media, que me ía esperar miña nai porque era noite de todo".

Una enfermedad apartó a Avelino López del mundo de la representación de orquestas

Pero luego empezó a trabajar con las orquestas, contratándolas a través de sus agencias y con un contacto estrecho con ellas "porque traballan moitísimo. A xente pensa que ganan unha pila de cartos e non é así. É unha vida moi sacrificada".

Dice por ejemplo que llegó a contratar a una orquesta que tenía que hacer una sesión vermú cerca de Ribadeo "e dixéronme que ó mellor non lles daba tempo a chegar. Eu pregunteilles, estrañado, e resulta que estaban facendo a noite antes unha verbena ó lado de Irún. Pero chegaron". Pero en ese y otros casos "eu preocupábame de buscarlles unha habitación para que descansaran, e tamén de que puideran comer algo, que é algo que non fai case ninguén, que normalmente están esperando a que rematen de tocar, páganlles e pista" y cree que ese tipo de cosas se las agradecieron "e cando estiven enfermo moitos demostráronmo, chamáronme e a xente foi moi amable, e eso para min tamén é importante porque se ve que te aprecian".

Fue de los que rescató las fiestas de Ribadeo en 2017

De las orquestas de ahora no es en absoluto ajeno al fenómeno de La Panorama "e penso que é un espectáculo extraordinario, pero como orquestra, a min xa non me gusta tanto. Gústame a París. E o Combo Dominicano. O Combo moi ben, son moi bos".

E incluso recuerda lo serio que se tuvo que poner con la Sintonía de Vigo en Ribadeo "porque parte deles eran do Exército e esixían moitas cousas que non era da súa competencia. Ás veces tiña que poñerme serio", admite. Y les desea mucha suerte a los jóvenes de la actual comisión.

Currículo

Hace 51 años que Avelino López se metió por primera vez en el mundo de las fiestas. Ya no lo dejó más que esporádicamente. Dice que es un mundo difícil pero en el que dejó muchos amigos, entre los miembros de las orquestas, las comisiones y hasta con sus propios competidores.