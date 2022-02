¿Qué fue de... Armando González?

El padre de Armando González, con quien comparte nombre, falleció en el ejercicio de la alcaldía de Mondoñedo en 1984. También su hermano fue concejal en esta localidad y falleció. Él mismo ejerció ese cargo durante año y medio tras las elecciones de 1999 en las que su partido, el PP con Luis Rego de candidato, derrocó a Loira. Su paso fue breve pero él, funcionario de profesión en la Diputación, lleva toda la vinculado a esas siglas a las que dice seguir estando a su disposición, por lo que no descartaría volver a integrar una lista si se lo pidieran. Eso sí, no oculta que está más cómodo en la trastienda. De hecho, él ayudó a conformar prácticamente todas las listas de los populares desde que se metió en este mundo.

Es el auténtico creador de listas del PP de Mondoñedo y una persona muy vinculada a esas siglas aunque dice preferir "estar en segunda fila"

Cuenta que duró poco en la política activa "porque chegou un momento no que tiña unha carga de traballo enorme e facíaseme moi complicado seguir adiante" pero añade que el objetivo que se había planteado lo cumplió sobradamente "porque era facer un grupo de traballo serio, que naquel momento se constituíu con Luis Rego á cabeza e co obxectivo de recuperar a alcaldía, o que conseguimos. Cando aquilo se puxo a andar e eu vin que non o podía compatibilizar coa miña vida privada, fíxenme a un lado, pero só no ámbito público, porque acumulaba xornadas de traballo de dezaseis ou dezasete horas". Pero recuerda que "o partido sabe que pode seguir contando comigo". Por eso cuando se le pregunta si descarta volver a formar parte de una lista indica que "non é algo que descarte totalmente, pero en principio a min gústame máis o traballo en segunda liña".

Armando González, junto a su padre. EP

Armando González estuvo también tras la llegada de Elena Candia a la candidatura del PP a la alcaldía de Mondoñedo. Dice que fue importante "porque xa perdera con anterioridade e demostrouse que en política é importante ter paciencia, porque se non se tivese con ela, seguramente non estaría onde está agora, e está claro que é unha persoa tremendamente válida e cunha gran capacidade de traballo".

Por eso dice no sorprenderse de que Candia llegara a donde lo hizo, pero también "porque a Mondoñedo xa lle tocaba. Se miras ao redor, xente de todos os concellos chegou a postos relevantes, de todos menos de Mondoñedo ata Elena, así que entre iso e a súa valía persoal, é algo que non me sorprende en absoluto".

Su padre falleció cuando era alcalde en 1984 y dice que su figura fue muy importante por lo que se entregó a la política

Este es su análisis del momento actual que él mismo ayudó a crear, pero para Armando González la política fue siempre "algo natural, porque o meu pai xa foi alcalde e faleceu no cargo en 1984". De hecho, pidió que una fotografía suya con él acompañase esta página. Cuenta que "a min marcoume moito. O meu pai era unha persoa totalmente entregada á política. Na casa o teléfono estaba soando continuamente e sempre se atendía a todo o mundo. Ademais, sempre falabamos de política a conta de algo que saía na televisión, se escoitaba na radio ou se lía no xornal. Así que para min a política é algo que forma parte da miña vida desde sempre e ao que cheguei case como se nada".

Destaca el trabajo de la gente que se vuelca en la política, sobre todo a la local, porque cree que a veces es "moi ingrata"

Al margen de continuar conectado al mundo de la política aunque sea desde una segunda línea, Armando González mantiene un contacto habitual por su trabajo con políticos de todos los colores y asegura mantener buena relación con ellos al margen de las siglas "e doulle moito valor á xente que se entrega á política, aínda que sexa na oposición. E sobre todo aos que están na política local, porque ás veces é moi ingrata".