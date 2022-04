¿Qué fue de... Antonio Rivera?

Corría el año 1966 cuando los responsables de la Hermandad del Prendimiento de Viveiro dijeron que hasta ahí habían llegado. Habían envejecido, se habían cansado y solo quedaban dos o tres personas en la directiva, así que Antonio Rivera preguntó al hermano mayor de aquel momento si era cierto que lo dejaban y se ofreció a seguir su labor. No hubo más que hablar, en ese mismo momento le entregaron los bártulos que tenían y comunicó el relevo al responsable del almacén.

Así llegó Antonio Rivera a un puesto que acabaría ocupando treinta años, hasta 1997, en unos tiempos que reconoce "muy complicados, porque no había nada. La gente no podía ayudar aunque quisiese porque no tenían nada", aunque dice que "fue luego, a partir de los años 80 y los primeros 90 cuando ya hubo más dinero y pudimos ir haciendo más cosas".

Antonio Rivera disfruta ahora de la Semana Santa de Viveiro ya como espectador, pero tiene muy vivos los recuerdos de aquellos años "de mucho trabajo con la gente que tuve en la directiva. Todos hicieron una gran labor, pero quiero nombrar a José Veiga, padre del actual presidente de las cofradías, que me acompañó y me apoyó muchísimo".

Comparación: dice que le parece bien la Semana Santa como se celebra aquí, sin que haya el espectáculo que hay en otras zonas

Cuando cogió la hermandad en el 66 consiguió reunir a medio centenar de personas: "No teníamos nada: una imagen, un estandarte y unos cuantos hábitos, muy poquitos porque los que había eran propiedad de los cofrades y fuimos casa por casa. Algunos nos lo dieron y otros nos los prestaron y salimos como pudimos. La imagen iba a hombros y a mitad del recorrido se quedó parada. Vamos a ver qué pasó y vimos que la mitad de los llevadores abandonaron y la imagen no se podía mover, así que ahí nos quedamos, en plena calle buscando gente y como pudimos la fuimos llevando hasta la iglesia de San Francisco".

Se planteó que eso no podía volver a pasar, así que prepararon "un proyecto con una carroza sobre ruedas y así lo llevaban unos cuantos y nunca se caía. Hicimos cosas para recaudar e ir renovando el vestuario". Incluso crearon un soporte eléctrico para lo que tiraron de un ingeniero de la fábrica de Chavín que les sirvió para iluminar las imágenes con baterías de corriente continua.

Luego se fueron asentando, fueron creciendo al mismo tiempo que una Semana Santa de la que Antonio Rivera no se extraña "que tenga un reconocimiento internacional. Muy normal, porque lo merece".

Pero al llegar 1966, con 50 años, entendió que había cumplido un ciclo, así que planificaron una procesión especial "que fue algo espectacular" y así cerró su presidencia de la Hermandad del Prendimiento de Viveiro "gracias a que ya vi que había un grupo de jóvenes que estaban dispuestos a seguir con el trabajo y pude dejarlo con total tranquilidad. Ellos son los que siguen ahora".

Evolución: Rivera está "encantado" de ver cómo los actuales resposables de la hermandad la hicieron creer tanto

De ellos dice que "multiplicaron lo que hicimos nosotros, lo incrementaron todo y todo con mejores cosas". Él ahora dice que se dedica a disfrutar de esta fi esta religiosa "y me encanta ver cómo mejoró. Porque ya tengo 82 años y arranqué realmente con 6 años, en 1945 con el Cristo de la Piedad que generó estas cofradías. Es mucho tiempo y ahora me gusta mucho verlo".

Además apoya esta forma de disfrutar la Semana Santa que hay en Viveiro "porque en otras zonas se funde con el espectáculo y eso hace que se pierda cierta esencia de lo que tiene que ser, o ese es mi punto de vista".