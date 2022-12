¿Qué fue de... Antonio Martínez?

Antonio Martínez integró una candidatura independiente con nombres propios muy destacados en Ribadeo, pero como lo eran tantos otros en los partidos tradicionales. En aquel momento más gente entraba en política y a él mismo fueron a buscarlo para proponerle ser candidato "e nin puxen nin quitei a ninguén". Del ambiente en aquel 1981 puede dar idea la circunstancia de que en la sesión de investidura nadie votó contra él, solo Alianza Popular se abstuvo.

Y ahí empezó a trabajar con la particularidad de que "case todo o meu mandato cadrou con Leopoldo Calvo Sotelo na presidencia e iso foi unha grande axuda". Tras comprobar las enormes carencias de Ribadeo, pidió una reunión del presidente con la corporación "que el non quixo, pero si se reuniu conmigo e co secretario e tras explicarlle a situación díxonos que se crearía un Plan de Acción Especial para Ribadeo de 100 millóns de pesetas da época, que era unha fortuna".

Con ese dinero consiguió cambiar el alumbrado de la villa "que estaba feito un desastre total", renovar pavimentaciones y otras mejoras muy elementales.

Apartado especial para sus gestiones con el centro de salud "que en realidade era un Centro Subcomarcal, proxectado con oito ou dez camas para Urxencias que non chegaron a poñerse despois, porque se inaugurou xa máis adiante". Recuerda que esa infraestructura estaba ya prácticamente adjudicada a otro concello mariñano y fue la gestión de Calvo Sotelo la que consiguió cambiarlo y acercarlo a Ribadeo además de su propio seguimiento de la tramitación que le llevó a Madrid al darse cuenta de que "a documentación do proxecto non aparecía. Niso axudárame moito un arquitecto de Ferreira, que foi o que me dixo onde tiña que preguntar e onde tiña que estar o proxecto en cada momento".

Al final eso llegó a buen puerto y recuerda también la polémica con el puente de los Santos "coa que a Calvo Sotelo se lle fixo saber que se estaba dicindo e incluso publicando que el non quería a ponte. El demostrou que era mentira e dixo que tiña varios proxectos distintos. Un tipo ponte de Rande inviable por caro. Outro que era case un muro e logo dous entre os que se escolleu este. E comigo na alcaldía púxose a primeira pedra". Curiosamente, luego nadie lo invitó a la inauguración que se hizo en 1987. A su proyecto aún le dio tiempo a completar reelectrificaciones en buena parte de las parroquias "porque en todas había gando, e dábase a circunstancia de que non se podían poñer a muxir dúas persoas á vez, porque non había potencia".

Tras abandonar la alcaldía en 1983, tuvo que volver a dar clases en A Fonsagrada, su tierra, de tanto que le insistía Calvo Sotelo para que regresase. Y aún vendrían más propuestas que ya le costó menos dejar a un lado.