¿Qué fue de... Andrés Varela?

Su padre ya trabajaba con Díaz Pardo y tenía con él una relación de años atrás. Cuenta que en el 69 entró de químico en O Castro, en Sada, aunque antes tuvo que especializarse en Madrid en procesos cerámicos durante tres meses. Pero ya en el 70 recuerda que "Isaac estaba montando Sargadelos, así que me casé y me fui allí. Estaría hecha una quinta parte de la rosca de la fábrica y en la parte alta nos hizo Isaac unas habitaciones para mi mujer y para mí, como tenía él las suyas: todo abierto, con cristales. Él era así".

La inauguración se hizo en el 72 y se creó el Seminario de Estudios Cerámicos "donde estudiábamos las formas que se hacían, la imagen de Sargadelos, las galerías comerciales que se iban creando... Y en otro edificio estaban los laboratorios o la biblioteca. Bueno, estaba todo vacío, y yo dirigía ese área. Parte de mi labor era formar al personal, gente que se iba pasando a la parte técnica de la fábrica. Isaac dirigía todo lo de diseño y así nos pusimos a trabajar para crear lo que se creó allí". Recuerda que incluso trabajaron con la USC "para estudiar las tierras de Galicia".

Lo que crearon fue una auténtica leyenda en la que él fue una persona muy conocida: "Es porque luego nos fuimos a vivir a Burela y fue cuando hubo un enorme boom con lo de la construcción de Alúmina Aluminio. Todos éramos de fuera y nos apoyábamos entre nosotros, y también nos fuimos metiendo en la sociedad de Burela, aunque eran algo más cerrados".

Andrés Varela. EP

Es imposible no preguntar a Varela por su cercanía a Isaac, "un fuera de serie. Sabía de todo. De física, química, matemáticas... Con los años entendí muy bien lo que buscaba, bienestar para Galicia y reivindicación de su historia. Siempre quiso hacer muchas cosas pero siempre con Galicia en el horizonte, y la verdad es que trabajar con él y con esos valores me fue formando a mí también".

Con él puso en marcha las Experiencias de Sargadelos, "algo muy novedoso. Ya en el 75 Isaac quiso hacer unas experiencias de tecnología de las que estaba muy bien informado porque había vivido algo similar que quería trasladar aquí. Se hizo una selección entre mucha gente y se les metió en unos habitáculos muy básicos, con todo de madera en los que no podían ni hablarse unos con otros, con cierta disciplina casi militar. Yo coordinaba pero no me hacían ningún caso. Vimos que era imposible y cambiamos la filosofía, trayendo ceramistas de gran prestigio nacional e internacional. Allí convivían todos y la cosa funcionó estupendamente yendo cada vez mejor. Era una especie de universidad un poco ácrata". Ahora Andrés Varela no paró del todo. Ya jubilado, continúa asesorando e impartiendo los ingentes conocimientos que atesora.

Currrículo

