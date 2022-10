¿Qué fue de... Adelina Fernández?

Adelina Fernández trabajaba en el hospital y una gran desgracia personal fue la que la condujo a montar Mujeres en Igualdad con base en la localidad de San Cibrao. Continúan trabajando y recuerda con mucho cariño el gran apoyo que les brindó Rodabell "que la verdad es que nos dio todo lo que le pedíamos. Fue una maravilla". Curiosamente, el local del colectivo no está lejos de su casa, a tiro de piedra del castro de A Atalaia y del famoso faro de la localidad.

Reconoce que la pandemia fue un momento muy malo pero mucho peor para ella lo fue la pérdida de su hijo "pero para mí todo esto, montar la asociación aquí fue algo que me ayudó muchísimo, y aquí sigo, trabajando cada vez con más ganas".

Reparten muchísima ropa y agradece el apoyo que reciben tanto del alcalde, Alfonso Villares, como de las concejalas Pilar Armada o Dolores García, a las que muestra su local lleno de ropa y que se les va quedando pequeño.

Dueña de un gran espíritu de superación, esta mujer nacida en Baralla pero que se crió en Madrid fue una de las que se vino a San Cibrao con la construcción de (entonces) Alúmina Alumino, y aquí se quedó "porque el pueblo es precioso. Una maravilla".

Del funcionamiento del colectivo, lo sigue sacando adelante con esfuerzo "porque lo hacemos solo con una subvención municipal, la venta de lotería de Navidad y poco más. El resto son apoyos de gente que nos ayuda", aunque en eso no tiene queja y asegura que la gente que colabora con ella "está muy implicada y eso se agradece mucho".

También cree que se trata de un colectivo muy necesario "porque por ejemplo, a modo de anécdota, contar que un día hace años en Burela, después de tomar café con unas amigas, vi a una mujer cogiendo ropa en unos contenedores. Le pregunté que por qué lo hacía y me dijo que su marido está inválido y que tenía que ir a hacerse una prueba al hospital de Lugo y no tenía ropa que ponerse. Así que la llevé a mi casa, le ayudé, le enseñé en el ropero la ropa que se podía poner y allí eligió entre lo que había, porque todo lo que hay está en perfecto estado. Yo nunca daría a alguien una cosa que yo no fuese a ponerme. Eso lo tengo muy presente. Ayudar a esa persona me produjo una enorme satisfacción y creo que es importante".

Resulta imposible no preguntarle por los sucesos de A Maruxaina: "Cuando pasó quedamos espantadas. Ahora colaboramos en el Punto Lila y ayudamos, pero yo estoy segura de que quien hizo eso no tiene nada que ver con el pueblo". Mientras, pasea a su perra y disfruta de un lugar que dice que le encanta aunque no se plantea dejar de ayudar a otras mujeres que lo necesitan, consciente de lo importante que es que te ayuden.