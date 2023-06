Que foi de... José Mª Rodil?

Fillo dun veciño de Taramundi que marchou para A Pontenova nos anos 60, José María Rodil Arruñada aprendeu del a traballar na forxa. Primeiro estudou o bacharelato pero logo volveu para facer a mili e entrou a traballar nun taller á volta "que naquel momento ía regular, así que marchei no ano 1994, e desde aquela xa empecei a traballar facendo navallas e estiven facéndoas deseguido ata agora".

Os tempos foron mudando moito nestes case trinta anos que pasaron desde aquela e José María Rodil foi especializándose no traballo das navallas "porque coitelos traballo moito menos, fágoos case só por encarga".

E o que fai, coitelos ou navallas, segue facéndoo ao xeito tradicional. Isto quere dicir que "fago todo parecido a como se elaboraba antes, salvo porque teño algún pequeno instrumental novo. Eu mesmo son o que fago os debuxos dos mangos a base de coitelo e lima".

Isto que comenta sobre os debuxos é algo que no seu caso pide pararse un momento porque non fai uns modelos calquera: "A verdade é que quitando tres ou catro modelos que facía xa meu pai, todo o demais foron cousas miñas. Vánseme ocorrendo... dándolle á cabeza".

A iso engade unha circunstancia non moi afortunada, pero si propicia para o caso: "Estiven de baixa practicamente dous anos, e como a cabeza non para, pois ía pensando e pensando, e así foi como me deu por ir creando cousas novas, aparte dos clásicos de sempre que xa tiña concibidos de antes".

Conta que isto resultou ser bo para o negocio "porque hai xente que é coleccionista e quere cousas máis exclusivas. Tamén hai que dicir que agora a xente empeza outra vez a diferenciar o artesán do industrial. Sempre hai quen lle dá igual, pero moita xente prefire isto". El fai lotes grandes "porque unha soa navalla non se fai. Traballo en tandas de dez ou doce normalmente, porque senón se perde moito tempo, enerxía e os gastos non compensan". Segue atopando xente "que cando ve o que custa lle parece caro. Pero eu penso que o que queira unha navalla feita por min, págaa porque sabe como está feita, e porque sabe que iso ten un tempo detrás que hai que pagalo. Eu non engano a ninguén con iso. Se a queres de Albacete, mércaa, pero alí tampouco enganan: saen como churros e admíteno. En Taramundi foron mecanizándose, porque queren competir en calidade e prezo, e entón non hai maneira. Pero claro, saen fotocopias. As miñas son todas distintas. Mesmo dúas que deberan ser iguais, teñen cousas distintas, e iso tamén o valora a xente".

Moitas poden verse na tenda da súa muller, onde as expón, ademais de estar dentro de Artesanía de Galicia ou de subirse ao carro de internet en daponteonline.com, onde tamén se ve o seu traballo.