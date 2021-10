¿Que foi de... Ángel Cao?

Ángel Cao conta que foi un rapaz con inquedanzas e que xa de moi novo se meteu en distintas actividades e entrou a participar na vida pública cando llo ofreceron desde o Partido Popular con Manuel María Neyra como alcalde, unha etapa fructífera para Foz pero tamén convulsa: "O único que lle boto un pouco en cara a esa época foi a fiscalización que se fi xo naqueles momentos da política local. Había un debate político, vamos decir, bastante forte. Aqueles plenos tremendos... Esa foi a parte desagradable".

Si admite que ten que haber alguén diante "pero en política municipal somos veciños, e que chegues a un momento en que por un debate político perdas de falar cun amigo, eso molestábame. Non o entendía. De feito eu sempre tiven amizade e considerei a Pintos un gran político, bon orador. Era duro, pero saíamos do pleno e tomábamos unha cervexa xuntos. Eso gustábame. Pero cando vías que unha persoa á que coñecías de toda a vida che torcía a cara por un debate político... Eso era unha cousa que a min me disgustaba moitísimo".

Aqueles plenos di que despois se trasladaron á rúa "porque se nós éramos agresivos, eso se asumía despois pola xente. Eu considero que fun bastante moderado, fun un orador suave. Gustábame sentarme a falar, aínda que había xente á que non lle gustaba nada dialogar". E sobre aqueles follóns conta que "Neyra era unha persoa visceral. Criticado e criticable, para min boa persoa, pero moi temperamental. A oposición sabía como era el e pinchábao onde lle doía. Así que de quen era a culpa: de quen provocaba a situación ou de quen respostaba como era? Eu penso que de ambas partes. Pero positivo de aí, non vale para nada, non sacas nada, ninguén. A min ás veces dábame vergoña allea aquelo".

Andados os anos, el deixou a política e logo volveu, nunha decisión que non moitos agardaban: "Eu volvín e comprometinme co partido en estar á fronte durante dous mandatos. Pero as miñas circunstancias persoais eran bastante delicadas por temas familiares e ós dous anos de estar, díxenlles que non podía seguir con aquela tensión e deixeino".

E desde aquela, di, "estou totalmente apartado da cuestión política, ademais estou xubilado. A política quedou xa case nun terceiro plano. Sígoa porque che queda ese gusanillo, pero a verdade é que me gustou participar".

Sobre a política ► Considera que ten que ser algo alleo ó traballo pesoal de cada quen, e non facerse un profesional da política

De feito el cree que "debemos de facerlle participar á xuventude na política. Eu nunca fun partidario dos políticos que se adican á política como unha profesión. Eu creo que se debe enfocar como unha colaboración co pobo, pasar un tempo e volver á túa profesión. Pero eso de estar anos e anos... Esa xente aporta pouco porque acaba por perder o valor real dun político: xestionar, porque non queres molestar a ninguén para manterte aí, e eso non me gusta. A min pasoume a miña etapa política e agora hai que darlle paso á xente nova, mellor formada ca nós, con ideas novas... Estar moito tempo nun posto négate como xestor porque te acomodas. É unha forma de pensar particular miña, claro".

E resulta imposible non referirse á etapa que lle adicou ó baloncesto en Foz, que foi practicamente a súa vida enteira. "Entre a vida na política e no baloncesto, pois teño que quedarme coa do baloncesto, claramente. En política aprendín moitas cousas e vivín moitas experiencias que nin sequera contaba, pero claro, o baloncesto foi a miña vida durante moito tempo e non cabe dúbida que me deixou moitos máis momentos mellores que a política".