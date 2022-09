Que no falte churrasco en Portocelo

La churrascada que sirve de inicio a las fiestas patronales de Portocelo va a más en cada edición y muestra de ello está en la cantidad de carne que encargó la comisión para la de este viernes, 700 kilos, pues según recuerda el organizador, Jordi Meitín de la asociación de festejos A Medorra, en el último año tenían 400 que se agotaron enseguida. A esa cantidad de costilla de cerdo se sumaban anoche 1.200 chorizos y 100 roscas de pan para que nadie se quedara con hambre.

"Fomos pioneiros na zona en facer as churrascadas, porque todo o mundo facía sardiñadas", comenta Meitín, que lleva quince años organizando esta fiesta que este viernes además de churrascada tuvo verbena con el dúo Chic y el grupo Tania Veiras.

Este año hay una novedad importante, el lanzamiento de fuegos artificiales "de cores" esta medianoche. Hoy también hay bombas de palenque a las diez, misa a la una, sesión vermú con Nueva Fuerza y verbena con esta y Gran Parada.

Procesión en las Festas do Oito en O Valadouro. ÁLVEZ

O VALADOURO. En Ferreira continúan las Festas do Oito, donde este viernes cerró la jornada el Festi Val do Ouro con música pop rock después de la verbena con la orquesta Salsarena. Este sábado es el Día do Neno con hinchables, toro mecánico y fiesta de la espuma. Habrá sesión vermú con Camelot, que toca en la verbena con Tentaciones.

XUNQUEIRA. El barrio vivariense de Xunqueira inició este viernes sus fiestas con una degustación de jamón cocido y empanada, además de verbena con Verónica Cambón. Hoy habrá sesión vermú con el grupo Superstar, a partir de las cinco fiesta infantil, y verbena con Superstar y el dúo Zafiro. La fiesta termina este domingo, con misa a las once seguida de procesión acompañada por la Banda Naval, a la una fiesta de los callos con ración a 6 euros y sesión vermú con Vivarium.