Un punto de referencia

La vinoteca Los Leones de Viveiro ha reabierto sus puertas bajo la gerencia de Antony Manuel Peralta Rodríguez, quien tras una larga trayectoria como camarero ha decidido ponerse al frente de un local. El emprendedor, que llevaba desde 2007 trabajando en el sector hostelero del municipio vivariense, indica que se enteró de que quedaba el local y "decidí dar el paso adelante, lanzarme por independiente. Sé que la situación está complicada, que el momento en que estamos es difícil, pero espero salir y que el covid nos deje trabajar".

El hostelero ve ahora las cosas de un modo diferente a como lo hacía cuando estaba detrás del mostrador y sin asumir el día a día de un negocio. "Ponerse independiente implica muchas cosas, pero me siento bien y contento, estoy muy conforme con el apoyo de la gente, que ha sido magnífico y estoy muy agradecido por todo. No te voy a negar que al principio es bastante difícil, pero las expectativas son buenas y esperamos poder trabajar, que es lo que deseo, y salir adelante poco a poco", recalca. "Desde fuera se ve diferente, ahora ves que no puedes poner producto caro porque no te da. Los pinchos salen caros y si no los das se quejan, por lo que tienes que ajustar bastante los precios". Antony piensa que con esfuerzo y motivación sacará adelante el negocio. "Sé que voy a tener que remar, porque el invierno va a ser duro y los gastos son importantes", recalca.

Objetivo: recuperar el café de la mañana y el chateo diario

EN LA MIRA. Su objetivo radica en recuperar el café de la mañana e ir ganando clientela del chateo diario de vinos y cervezas, además de trabajar fuerte los fines de semana. Sabe que tiene que batallar con la subida de los precios. "Todo está disparado, la subida de la luz es una locura, todos los productos están subiendo, sé que es un momento difícil, pero voy a luchar y con trabajo y esfuerzo espero salir".

Antony, que llegó hace años a la ciudad con un contrato de trabajo, es consciente de la situación industrial con el cierre de Vestas. "Son muchas familias que se van a la calle y la gente coge miedo a lo que pasará. Alcoa también trae cola, a veces parece que hay solución, otras no. Se nota que la gente está más contenida en el comercio y a la hora de salir", señala.

ENFOQUE. El local mantendrá el enfoque de vinoteca y la intención de Antony es ofrecer un chateo de calidad, un vino diferente al habitual, acompañado de un picoteo con productos de temporada, de la tierra, gallegos, y buenas conservas. "Iré probando e introduciendo cosas nuevas para ofrecer un local donde puedas tomar un buen vino a un precio asequible. De momento estoy enfocado en esa línea".

Complemento: raciones de pulpo de la ría, croquetas y tablas variadas

Vinos gallegos, blancos y tintos, pero también Rioja o Rivera componen la bodega de salida. Acompañan estos caldos con raciones, como pulpo de la ría o conservas nacionales de Pescados Rubén, tablas de anchoa, embutidos y quesos, junto a croquetas. La vinoteca también se sumará al tapeo a partir de enero. "Este mes no he querido empezar porque estoy aterrizando y quiero hacer las cosas bien, conocer el local y la clientela", indica.

En cuanto a los cafés, trabajará los desayunos porque abre a las nueve de la mañana y considera que "hay que recuperar la confianza y la clientela del día a día, la gente tiene que recuperar la costumbre. Lo que me interesa es trabajar y dar un buen producto al cliente, para tener un local de referencia, con café de calidad y buenos productos que estén a la altura del chateo".

Esencia: caldos diferentes con picoteo de temporada

A la hora de elegirlo pesó el hecho de que esté situado en una zona céntrica. "Escogí el local por la zona donde está ubicado y porque quería un local pequeño que me permitiese empezar poco a poco, tenía ganas de probar. Los locales en el centro están en zona de paso, en épocas puntuales como Semana Santa o verano vas a trabajar bien, en otro sitio a lo mejor no compensa cogerlo", dice.

Los Leones funciona con cuatro personas, una cocinera, un camarero, su esposa y él, como gerente. Además contarán con personal extra los fines de semana si les hace falta. El local mantiene su estética, pues está moderno, por lo que solo requirió una puesta al día.