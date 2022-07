Pulpería Mario de Viveiro: el pulpo que siempre apetece

Difícil resistirse a una ración de pulpo en una feria. En Pulpería Mario de Viveiro hace muchos años que le tienen cogido el punto y su gerente, Hernán Navarro, asegura que no hay grandes secretos. "Ten que ser un bo produto e ten que ser preparado no momento. Se hai moita rotación de produto sempre o estás comendo recén feito", asegura, y eso el cliente lo nota.

Este restaurante móvil tiene como principal atractivo el cefalópodo y cuenta con una clientela "moi asentada" en todas las localidades por las que pasa. El pulpo "é o produto estrela do negocio", dice, y en citas buenas pueden preparar "sobre 200 quilos diarios". Lo hacen solamente á feira: "Non traballamos á galega porque temos a certeza de que a xente non é tonta e non lle podes cobrar a unha persoa patacas a prezo de polbo. Nós vendemos polbo a prezo de polbo", afirma.

La ración está este año a 18 euros, pues este negocio no fue ajeno al impacto de la subida de los precios. "Aínda podendo perder cartos tivemos que subir a ración porque o polbo foi o que máis se encareceu, un 70% este ano, á parte do que subiu o aceite, o gas, a electricidade para as cámaras de conxelado, o gasoil dos camións,...", enumera.

Pulpería Mario de Viveiro trabaja en ferias, fiestas o eventos particulares como comidas o bodas, "facemos un pouco de todo e temos cátering tamén con montaxe e alugueiro de carpas", cita el gerente. En las ferias tienen un amplio calendario por Galicia y Asturias, pese a que prescindieron de O Naseiro y la Normanda por falta de personal.

"Empezamos no Entroido en Trabada e nas Zocas en Ferreira, despois estamos nas Quendas en Mondoñedo, na Feria de Muestras de Tineo, na Feria de Muestras de Vegadeo, no San Juan de Mareo, na Semana Negra de Gijón, en Nuestra Señora en San Martín de Luiña e nas San Lucas de Mondoñedo, que é a nosa data principal e onde damos por finalizadas as feiras", comenta.

En estas citas, aparte del pulpo, también tienen en carta "produtos que triunfan moitísimo", como pincho moruno, jamón cocido, panceta, entrecot de vaca, croca de ternera, pimientos de padrón y para los niños lomo y calamares.

La empresa también monta en los últimos años un restaurante temporal a pie de playa en Barreiros, que en los dos veranos anteriores estuvo en Coto pero este año estará ubicado en Altar. "Abriremos o luns 19 de xullo", dice, y permanecerá todo el verano, en este caso con una carta más extensa que también incluye zamburiñas, croquetas o choco a la plancha.

Pulpo á feira



Ingredientes



Pulpo de categoría extra de entre 3 y 3,5 kilos. Aceite de oliva virgen extra, pimentón picante El Águila (o dulce, al gusto del consumidor), sal gruesa.



Preparación



El pulpo, descongelado, se cuece en las ferias en grandes calderos que en este caso son de acero inoxidable por motivos de salubridad y limpieza. Se introduce con el agua hirviendo y, si es para consumir en el momento, tiene 20 minutos de cocción y otros 15 de reposo. Una vez pasado ese tiempo se saca del agua y se corta para servir sobre un plato de madera. Después se aliña en el siguiente orden: primero con la sal, después el pimentón y para terminar el aceite de oliva.