Cinco pulperías servirán raciones a 20 euros para abrir la romería de O Naseiro

La romería de O Naseiro, conocida también con el nombre de Romaxe do Bo Xantar, que se celebra desde el viernes al próximo sábado en el paraje vivariense, ya lleva días calentando motores con el montaje de las tiendas de los romeros desde principios de semana. De nuevo, la comida y la bebida serán las protagonistas en los días de celebración que quedan por delante y que arrancan mañana mismo con la Festa do Polbo. Habrá cinco pulperías encargadas de repartir las primeras raciones: Cancela, de Lugo; Villeiriz, de O Páramo; Casabellas, de Ourense; Alejandra, de Pontevedra, y Fonte de Pau, de Alfoz. El precio de la ración es de 20 euros, será el mismo en todos los puestos, y se espera repartir más de 1.000 platos entre los asistentes a la primera jornada de la romería.

En los próximos días los protagonistas gastronómicos de la fiesta serán la empanada, los callos, la paella y la famosa sardiñada del domingo. Todas, propuestas contundentes para resistir una fiesta que no cesa ni de día ni de noche a orillas del Landro.

Ambiente

Grupos de amigos y familiares llevan días en el valle de O Naseiro para construir cabañas que se convierten en sus hogares durante estos días. Junto a estas habrá una inmensidad de puestos de comida y bebida, creando de esta forma un pequeño pueblo, de breve duración, que desaparecerá tras cinco días cargados de diversión y convivencia. Desde la organización, Adrián Casas, asegura que "el 90% del recinto ya está montado y se espera que este año haya entre unas 4.000 a 5.000 personas".

La música será algo que tampoco faltará con sesiones eternas de día y de noche. Orquestas y grupos musicales amenizarán las sesiones vermú y las verbenas desde el sábado hasta el martes. A ellas también se le suman las atracciones que estarán disponibles desde el primer día hasta el último.

Las orquestas Superstar y Atenas inaugurarán la primera sesión vermú este sábado, además estarán presentes también por la noche en la verbena. Para el resto de días, repitiendo tanto en la sesión vermú como en la verbena, estarán actuando M3 Show y Kalima 3.0 el domingo; Suavecito y Zona Zero el lunes, y Fenix y Arizona el martes.

Un año más la mítica Baixada do Landro seguirá sin celebrarse. Fue en 2019 cuando se tomó esta decisión debido a que podía afectar a algunas especies del río y por lo tanto repercutir negativamente en el entorno natural. Y es que la romería se celebra en un espacio Rede Natura, por lo que los romeros deben cumplir unas normas, como no usar plásticos negros en los cierres y no hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Los romeros deben utilizar los baños, depositar los residuos en contenedores y dejar todo recogido.

Organización

Esta edición de O Naseiro será la última que hagan los actuales organizadores, Adrián Casas y Luis Balsa, debido "al esfuerzo que supone sacar adelante esta fiesta y a lo poco que se valora", asegura Casas, que indica que a todos les gusta la romería pero no valoran el trabajo que hay detrás. Indican que ayudarán en lo que puedan a quienes decidan continuar con la organización, pero que ellos decidieron dejarlo.