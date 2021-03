"El puerto de San Cibrao como soporte puede ser una palanca de desarrollo para A Mariña"

Con el hándicap de la concesión hasta 2027 para nuevas actuaciones en el puerto de San Cibrao, el actual presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, Indalecio Seijo, ve un gran potencial de futuro. Esta semana se reunió con alcaldes y cargos de la Xunta para avanzar en la colaboración.

Con la desaparición del carbón, la bauxita ya es el principal tráfico de la Autoridad Portuaria.

Sí lo es en volumen, aunque no en facturación ya que el puerto de San Cibrao goza de unas tasas muy bajas, que es lo que le da competitividad a Alúmina.

Se habla desde hace décadas de abrir el dique norte a otros tráficos, de si es o no prioritario y rentable, ¿han revisado el asunto?

Ahora mismo pertenece a la concesión de Alcoa, que finaliza en 2027 y hemos hablado en la reunión de Celeiro de cómo podría cambiar. A día de hoy es una obra de abrigo que para darle otros usos habría que pavimentar. De momento el puerto de San Cibrao es una concesión que solo atiende a los tráficos de Alcoa pero hay que estudiar cómo podemos aprovecharlo más.

El sector de la madera lo ve como una oportunidad para grandes exportaciones.

Ahora no podemos dar permisos, esos tráficos se hacen por puertos autonómicos y la pasta de papel sigue saliendo por Ribadeo y la dunita por Cariño pero tendría sentido para abrir mercados mayores con la madera, haciendo el muelle norte comercial. Al muelle sur, que ahora usa Alcoa, también le vendría bien alargarlo pues algunos bauxiteros se quedan con la popa fuera.

Ni siquiera se ha llegado a conectar el tren Feve con la propia fábrica, aunque pasa justo al lado.

En los últimos tiempos Adif se ha hecho cargo de la infraestructura. Ese proyecto sigue ahí, no se ha descartado de cara al futuro pues es sencillo conectarlo, de momento usan el apartadero de Xove pero puede que un día compense. El puerto de San Cibrao es una infraestructura de gran potencial y junto con el tren tienen posibilidades de mejora para el futuro de A Mariña. San Cibrao como soporte, puede ser una palanca de desarrollo.

Se ha terminado el negocio del carbón con As Pontes.

El carbón y esas cuatro millones de toneladas al año no van a volver pero en As Pontes algo va a salir y tienen una concesión en el puerto exterior de Ferrol. A la velocidad que trabajan hoy las empresas, tener un suelo industrial cualificado, con todos los trámites listos y una autovía directa es un activo muy importante y no solo para las energías renovables. Algo importante saldrá en el futuro pero no quiero crear ahora falsas expectativas.

Tienen otras concesiones, ¿en qué proyectos están ahora?

Además de ocuparnos en la gestión de concesiones como las de Alcoa, Reganosa o Pérez Torres, gestionamos los atraques y permisos. Ahora estamos con el túnel de conexión con el puerto exterior de Ferrol o buscando captar tráficos de contenedores, de cruceros, etcétera.

¿Qué personal emplea la Autoridad Portuaria?

Somos 104 personas y la mitad son los policías portuarios que trabajan a tres turnos diarios. Y todavía hay tres fareros y dos fareras, una de ellas en San Cibrao.

Sobre los usos alternativos de los faros, ¿qué nos puede decir?

Con la Xunta queremos avanzar en este tema, como también en la promoción del Camino de Santiago costero o la náutica deportiva, aunque los usos de los faros son difíciles, sobre todo en el caso del de Coelleira, al estar aislado. El de Rocandoira es solo una torre donde pronto instalaremos un radar de control que se retrasó por motivos de infraestructura de cableado. En San Cibrao sí hay una parte antigua del faro.

Distintos organismos de Lugo han reclamado autoridad portuaria propia, con más inversiones e impulso para San Cibrao. Seguro que los alcaldes se lo han recordado.

Los alcaldes de Cervo y Xove, que rotan como consejeros, piden inversiones a una Autoridad Portuaria con ingresos en Lugo. Y es verdad que podemos hacer mejoras en Roncadoira o desbrozar accesos pero asfaltar carreteras es más difícil. Con ellos y el delegado de la Xunta hemos tratado asuntos como la instalación de pantalanes flotantes para las embarcaciones deportivas que fondean en Morás y retomar los estudios sobre la capacidad de desarrollar un muelle en el dique norte y las industrias que podría tener.