Puentes en estado de emergencia en A Mariña

El paso del tiempo, el uso y la falta de mantenimiento provoca que algunos puentes de la red viaria comarcal se encuentren en un lamentable estado de conservación. Dos ejemplos de este deterioro son el de O Cairo, que cruza el río Eo uniendo el municipio mariñano de A Pontenova y el asturiano de San Tirso, y el de Sargadelos, en Cervo. Ambos necesitan una intervención que mejore su actual estado y evite situaciones de peligro que pueden producirse.

En O Cairo el deterioro que sufre es constante desde hace años con la falta de actuaciones para mejorarlo. Sin embargo, en los últimos años se está acelerando por esa falta de atención y el uso cada vez mayor que tiene. Las barandillas de los bordes llevan tiempo completamente oxidadas y rotas, faltando trozos en algún tramo. Además en los últimos meses en uno de los márgenes se cayó de todo y su falta está marcada con una cinta roja y blanca, que si bien hace más visible que no hay barandilla, no impide que cualquier vehículo o persona pueda precipitarse directamente al río. En el margen contrario, la situación no es mucho mejor, con una bionda que también está caída en parte sobre la vegetación de la orilla del río. Al estado de las barandillas se suma el del firme con pronunciados baches que se acentúan cada día que pasa y que las persistentes lluvias de las últimas semanas están marcando todavía más, si cabe. Todo ello convierte la infraestructura en un peligro para los usuarios.

Este puente comunica la N-640 –para acceder a él hay que coger el tramo antiguo de la nacional– con la senda verde del antiguo tren minero de A Pontenova a Ribadeo. Justo al otro lado del puente, en la parte perteneciente a Asturias, hay un pequeño aparcamiento donde es habitual ver vehículos de personas que optan por hacer la ruta desde ese punto, donde empieza la senda en tierra porque desde A Pontenova hasta ahí es por asfalto, o bien de personas que usan esta senda para sus paseos diarios. También es un lugar frecuentado por pescadores, siendo el río Eo un referente para la pesca entre aficionados gallegos y asturianos. Y da acceso a varias aldeas de la zona, cuyos habitantes lo usan en sus desplazamientos diarios al comunicar con la Nacional.

La plataforma sobre el Eo es un punto de referencia para hacer la senda verde del antiguo tren minero y para los pescadores

Uno de los pretiles del puente de Sargadelos sobre la carretera provincial LU-P-1504 está parcialmente caído sobre el río Xunco. El muro protector de este paso en la antigua carretera que comunicaba las fábricas con San Cibrao ha sido derribado progresivamente como piezas de dominó y las piezas de cantería obstruyen el lecho fluvial.

El derribo ha debido producirse por algún vehículo grande porque las piedras en el seno de la curva del puente son bastante pesadas. Al menos tres pueden verse sobre el curso fluvial. En ese punto del kilómetro 4 se estrecha la carretera y ahora la zona también presenta una circulación peligrosa debido a las escorrentías que van a parar al mismo puente, en la parte dañada. Las cunetas en dicha curva no evacúan el agua caída y en caso de helada la peligrosidad podría aumentar el riesgo del lugar.