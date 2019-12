Un puente luminoso y cada vez más activo

El ambiente navideño se propaga por la comarca con el encendido de los alumbrados y el inicio de actividades desarrolladas por Concellos o asociaciones de comerciantes. El de este jueves fue el día elegido por los entes locales de Viveiro, Ribadeo o Burela para encender las luces, que en Mondoñedo ya alumbran desde hace una semana y que en Foz se retrasan hasta la siguiente.

El encendido del alumbrado navideño en Viveiro, que este año se extiende dentro del casco a la calle Teodoro de Quirós y Praza da Fontenova, vino acompañado por la inauguración del belén gigante de Santa María, que con sus imponentes construcciones y figuras a tamaño natural se ha convertido en uno de los grandes alicientes de la Navidad en el municipio y que podrá visitarse hasta el 13 de enero en horario ininterrumpido de nueve de la mañana a doce de la noche. La actuación del coro del colegio de Celeiro y el reparto de chocolate con churros sirvieron de complemento a la apertura del nacimiento.

El Concello de Viveiro ofrece visitas gratuitas con un recorrido por el casco histórico y el belén

Además, el Concello vivariense ofrece visitas guiadas gratuitas para vecinos y visitantes que empiezan este viernes a las siete de la tarde con un recorrido por el casco histórico y el belén. Son todos los viernes, sábados y domingos e informan de ellas en la oficina de turismo.

También en Viveiro la asociación Centro Comercial Histórico abrió este jueves su campaña navideña con el encendido del árbol de luces de la Praza Maior que este año alcanza los once metros, la puesta en funcionamiento del hilo musical que emite villancicos y que también se amplía por la calle Irmáns Vilar Ponte, o la decoración de los negocios asociados con abetos naturales que después se replantarán en San Roque, además este año con el aliciente de que habrá un concurso para premiar al comercio y local hostelero mejor engalanados. Son las primeras acciones de un amplio programa que incluye el reparto de 6.000 euros en premios o la instalación de la casita de Papá Noel del 20 al 24 en la Praza Maior, entre otras.

RIBADEO

Buena parte del gobierno municipal ribadense se citó el jueves para dar inicio oficial a un puente festivo que sirve, además, de preparativo para las próximas fiestas navideñas. Lo hicieron con ocasión de la inauguración del Mercado do Nadal que sirvió también para proceder al encendido del alumbrado navideño, este año más potente que nunca y que ya dejó las primeras sorpresas entre muchos de los paseantes por la localidad.

En lo referente al alumbrado el alcalde, Fernando Suárez, comentaba que son unos 800.000 puntos de luces Led en total repartidos entre los muchos diseños que este año se pueden ver por las calles ribadenses y que son muy variados.

Suárez Barcia indicó que para su colocación se pusieron de acuerdo con Acisa pero también escucharon las peticiones de comerciantes a título particular y lamentó "non poder chegar a todas partes, pero é algo que se nos escapa por unha cuestión económica, aínda que imos mellorando e penso que este ano quedou bastante ben".

En lo referente al Mercado do Nadal, sus expositores están repartidos en casetas por dos zonas del parque de San Francisco y allí se puede encontrar una gran cantidad de productos artesanos de una amplísima variedad: desde juguetes a joyería pasando por muñecos, bisutería, pero también algunos expositores con productos alimenticios, concretamente quesos, embutidos, chocolates y pan.

El Mercado do Nadal será un foco fundamental del ocio ribadense en este puente y por ejemplo en la mañana de este viernes, entre las diez y las tres, en las inmediaciones del Cantón se procederá a la grabación del programa de la TVG 'Os Inimitables' con la presencia de artistas como Lucía Pérez, Susana Seivane, Los Berrones, Marisa Valle, Anabel Santiago, Rodrigo Cuevas o Cantigas e Frores.

A las once y media de la mañana la empresa local Chocolates Moreno, en una carpa instalada junto al mercado, ofrecerá una degustación de los bombones que ellos mismos elaboran. Por la tarde, a las cinco y media, en el mismo lugar, habrá un taller de baile tradicional con Amigos da Gaita y un magosto. Además de estas actividades la Asociación de Comerciantes ribadense (Acisa) inició varias actividades durante este puente festivo como por ejemplo un concurso de escaparatismo entre sus establecimientos asociados.

El presidente de Acisa, Francisco Iriarte, añadió que también comenzaron a repartir ya un total de 15.000 bolsas "co obxectivo de seguir axudando aos asociados e asociadas, ademais de facer campañas de dinamización ou sorteos. Tamén queremos axudarlles a aforrar custes na medida das nosas posibilidades. Por ese motivo e ao igual que xa fixemos noutras ocasións para este Nadal repartimos estas 15.000 novas bolsas entre os nosos asociados".

BURELA

La Praza do Concello burelesa se convirtió este jueves de mano del Centro Comercial Aberto (CCA) en un auténtico mercado navideño con seis casetas con productos de artesanía y puestos de castañas, de algodón de azúcar, de churros, de palomitas, de garrapiñadas o de rosquillas.

En esta misma plaza se instalará la casa de Papá Noel, que recibirá los a los niños el día de Nochebuena entre las seis y las nueve de la noche, y se creará un bosque de árboles navideños en el que hasta trece asociaciones de la localidad decorarán el suyo. El gran protagonista será sin embargo el gran árbol que desde hace años coloca la asociación de comerciantes —que también hará diversos sorteos— en la plaza y que este año lucirá con luces totalmente renovadas y con colores diferentes.

El alumbrado que coloca el Concello también se encendió el jueves durante un acto de inauguración de la Navidad que pregonó el empresario Ramón Hermida y que contó con la actuación de la agrupación musical Dambara.

Arranca la Feira da Artesanía e Antigüidades de A Pontenova



La localidad de A Pontenova inaugura este viernes la Feira de Artesanía e Antigüidades que se prolongará hasta el domingo en unas carpas instaladas en la Praza dos Fornos. Un total de treinta artesanos y otros tantos anticuarios expondrán sus productos en una cita ya clásica que cumple trece años y que atrae a miles de personas a la localidad. el horario para poder visitar la feria es de once a dos y cuatro a nueve por las tardes.



Además de las exposiciones protagonistas, habrá concentraciones de coches clásicos y motos, demostraciones de oficios tradicionales en vivo y también, en diversos restaurantes de la localidad, prepararon una serie de menús para estos tres días que se venden a precios especiales.



Mercado en Mondoñedo

El Ayuntamiento de Mondoñedo impulsa desde este viernes al domingo un mercado navideño bajo una carpa en la Praza do Concello, donde habrá distintos artesanos exponiendo sus trabajos. Este viernes abre de cinco a ocho y media; el sábado, de diez y media a dos y de cuatro y media a ocho y media, y el domingo, de once a dos.