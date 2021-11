El puente de O Cairo, entre Galicia y Asturias, sufre un grave deterioro

El grave deterioro que sufre el puente de O Cairo entre los municipios de A Pontenova, del lado gallego y San Tirso, en el asturiano, no le es ajeno a ambas administraciones locales que trabajan para poder arreglarlo debido a la peligrosidad que entraña para los usuarios. Y esto a pesar de que la propiedad de la infraestructura no está muy clara debido a la falta de documentación y no se puede acreditar fielmente quien es su propietario y el encargado final de su arreglo.

El puente, sin labores de mantenimiento en los últimos años, presenta un firme muy deteriorado y las barandillas están en muy mal estado y desaparecidas en varios tramos, lo que hace que entre la carretera y el río no haya ningún obstáculo que evite situaciones de peligro.

La infraestructura une un tramo de la antigua N-640 con una carretera secundaria que sirve de acceso a núcleos de San Tirso e incluso a la propia localidad enlazando con la carretera que la une con Taramundi, Pero el grueso del tráfico no lo conforma el del día a día sino el que soporta fines de semana, festivos o en verano porque es uno de los accesos a la vía verde del antiguo tren minero que unía A Pontenova con Ribadeo y que con el auge del senderismo cada vez tiene más caminantes, entre ellos familias con niños de corta edad.

En este sentido, el alcalde pontenovés, Darío Campos, reconoce que en varias ocasiones ha hablado con su homólogo de San Tirso para poder abordar un arreglo del puente y que en el Concello ya cuentan con una memoria para poder ejecutar los trabajos. «Levamos tempo pelexando para arranxalo porque presenta un estado lamentable e incluso queremos meter unha partida nos presupostos do vindeiro ano para isto», aseguró.

Por su parte Clemente Martínez, regidor de San Tirso, avanzó que tiene en marcha la solicitud al Principado de un proyecto para arreglar la carretera secundaria que parte del puente y que comunica los núcleos de Trasdacorda y Matela "e estamos pendentes de saber si podemos incluír o arranxo da ponte porque si se pode xa se executarían as obras todas xuntas porque aínda que non se sabe moi ben de quen é o importante é que se arranxe independentemente de quen sexa o propietario".