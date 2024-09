Un pueblo de Riotorto lleva cinco días sin internet

El vecindario de la localidad de Vilar de Santiago, en Riotorto, que tiene contratado el servicio de fibra óptica de la empresa Adamo se encuentra muy afectado por una avería que la compañía arrastra desde el pasado lunes sin que hasta el momento hayan conseguido obtener una respuesta de lo que sucede ni les hayan dado solución alguna.

Esto supone un problema grave para algunas empresas allí asentadas, pendientes de realizar diversas tramitaciones online, además de otras incomodidades como no tener acceso a servicios de televisión, internet o similares.

Una de las afectadas es la vecina Marisol Balseiro, que se mostró muy contrariada por la situación y asegura que la falta de conexión a internet "estanos afectando a moitos seriamente na nosa vida cotiá a nivel persoal e profesional".

Califica de "inaceptable" que una empresa de telecomunicaciones como Adamo deje a un pueblo entero sin un servicio esencial durante tantos días y censura que pese a las numerosas llamadas y esfuerzos realizados "non puidemos contactar con ningún responsable que nos ofrecera unha explicación ou unha data estimada de resolucion do problema". Añade que la atención al cliente de la empresa es "practicamente inexistente, o que empeora a nosa situación".

Esta diario trató de ponerse en contacto con el departamento de prensa de Adamo para conocer su versión de lo que estaba sucediendo en esta zona del municipio de Riotorto, pero no fue posible localizar a nadie.

Marisol Balseiro relata que realizó multitud de llamadas "nas que estiven agardando a que alguén contestara dezaoito minutos, quince minutos…, outras veces colgando por aburrimento. Acabei poñendo unha queixa en Twitter (ahora X) e pedíronme que me puxera en contacto con eles a nivel privado, e o único que me dixeron é que había unha incidencia na fibra, o que é evidente, porque non hai servicio. Iso non facía falta mo dixeran eles".

En opinión de la afectada, la situación tiene un alcance más alllá de lo particular porque cree que "esta situación evidencia unha vez máis o desinterese das grandes empresas polo rural, pois parece que este só serve para conseguir fondos europeos, a través de proxectos que moitas veces están mal executados e que non garanten un servizo de calidade a longo prazo".