Un pueblo que se va uniendo

La lucha contra la central hidroeléctrica Xistral va avanzando en organización y este domingo dio un paso importante justo 24 horas antes de que se produzca un primer encuentro fundamental, el de responsables de la empresa que quiere construir dicha infraestructura, Atalaya Generación, con los alcaldes de los municipios afectados: O Valadouro, Alfoz, Xove, Cervo y Ourol.

Este domingo por la mañana, en la casa de cultura de Alfoz, tuvo lugar una reunión programada por la plataforma vecinal creada para oponerse a la construcción de la central a la que invitaron a integrantes de asociaciones y colectivos de todo tipo de cualquier lugar de A Mariña.

La convocatoria fue todo un éxito y desde la organización destacan que "veu moita xente, e ademais de sectores moi diversos que van desde asociacións veciños sen máis a outras de tipo de conservación do patrimonio. Tivemos un pouco de todo".

Ahora los asistentes al encuentro tendrán que exponer ante los socios de sus colectivos lo que se encontraron allí y someter a votación si acaban por integrarse o no en la plataforma.

Sus componentes son más o menos optimistas porque creen que en la exposición del anteproyecto mostraron una serie de cuestiones que ellos consideran "preocupantes" y sobre todo destacan la intención de expandir su idea de que "todos somos afectados. Non pode ser que alguén pense que porque non é de Recaré ou vive nunha zona alonxada do Valadouro ou de Alfoz esto non lle vai afectar, porque a realidade é que non é así. Vai ter consecuencias claras que esperamos deixar claras no encontro".

ENCUENTRO. Este lunes es un día importante en este tema porque a mediodía está prevista una videoconferencia entre responsables de Atalaya Generación con los alcaldes de los municipios afectados para exponerles el proyecto y atender las dudas que puedan plantear. En principio, ellos serán después los encargados de transmitir a la ciudadanía lo que hayan tratado allí. Mientras, el ambiente sigue muy enrarecido en todo O Val do Ouro.