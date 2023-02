Un pueblo de anuncio en Cervo

La romería de Santa Eufemia de Trasbar, en Cervo fue una de las verbenas elegidas el año pasado dentro de la campaña A nosa verbena con la que Estrella Galicia busca mantener vivas y dar impulso a las fiestas en pequeños municipios y zonas del rural gallego. Y de aquella verbena, sale ahora el anuncio con el que este año la cervecera sigue con su campaña y en el que participan tres vecinos de Trasbar: Miguel Díaz, Abelardo Lestegás y Mariluz Díaz. "O ano pasado decidimos participar na campaña de Estrella Galicia para recuperar a verbena de Santa Eufemia e saímos elixidos", explica el presidente de la asociación de vecinos Burgo de Trasbar, Miguel Díaz, "e agora saímos no anuncio para promocionar a campaña deste ano e non só saímos nós os tres senón tamén un grupo de veciños que se pode ver ao final do anuncio diante do local social e tamén nunha das fotos da publicidade impresa".

En el anuncio Miguel, Abelardo y Mariluz relatan las impresiones que les dejó la verbena del año pasado. "Aínda hoxe en día sigo dicindo que foi unha festa marabillosa que non contábamos ter e tivemos", asegura Mariluz, a lo que Abelardo añade que "mellor non puido ser". "O que dixemos foi espontáneo sin estar nada programado, foi de corazón", explica Miguel, que recuerda que él subrayó que el apoyo de la cervecera fue "o empurrón de enerxía que necesitabamos". Y todos abogan por la unión de los pueblos. "Que se sumen pola unión por facer pobo e polos bos momentos que é o que importa agora", asegura Miguel, a lo que Abelardo añade que "sin esperar un minuto, nin un día, nin unha semana, facelo xa".

El presidente de la asociación vecinal subraya que en Trasbar se apuntan a lo que haga falta. "Somos moi participativos e sempre estamos abertos a cousas. O ano pasado tamén sairamos nesta publicidade. Que temble Gayoso que de aquí xa vamos presentar Luar e dar as badaladas de Fin de Ano", bromea y añade que la experiencia de grabar el anuncio, con Trasbar como plató, es "recomendable ao 100%".

Y del año pasado guardan muy buen recuerdo. "Foi unha festa moi bonita, que gustou moito, ata nos trouxeron camisetas e decoraron o campo da festa con banderolas", asegura el presidente de la asociación de vecinos, "co parón polo covid non tiñamos fondos para facer a festa porque os fomos usando para outras cousas e por iso decidimos optar a esta campaña e saíu moi ben, veu moita xente e moita xuventude".

Tan buen recuerdo les quedó de 2022 que para este año ya están las fechas reservadas. Será los días 15,16 y 17 de septiembre. "Aínda nos quedaron fondos para este ano así que xa estamos empezando co programa", explica Miguel, que avanza que por el momento ya tienen contratados a DJ Conxuro "que veu o ano pasado e foi todo un éxito" y al grupo Epo-K, a los que se irán sumando otras formaciones.