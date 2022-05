El Molino, el pub que no se acaba nunca

Cuando en 1986 echó a andar El Molino de Ribadeo en un formato mitad bar mitad churrasquería nadie podía sospechar todo lo que le quedaba por recorrer. El paso de las décadas lo fue transformando hasta llegar a sus actuales responsables, que le están dando la enésima vuelta de tuerca a un local que parece estar tocado por una varita mágica. Porque normalmente, funciona. Ahora va dejando atrás los años imposibles del covid y lo hace con ingenio.

José Cupeiro, uno de sus socios, explica que se decidieron a apostar por traer a DJs para pinchar y ver cómo iban yendo las cosas con una propuesta como esa.

Y no fue nada mal. Lo cierto es que, de hecho, les está yendo muy bien. Como acaban de llegar al mundo de la hostelería dice que, por el momento, no tiene mucho con qué comparar porque antes de la pandemia no estaban en el negocio, aunque admite que sí saben que el local todavía no se encuentra en niveles de ocupación que tenía en los buenos años anteriores a 2019.

Pero también reconoce que esta oferta de música pinchada por profesionales está funcionando muy bien, incluso mejor de lo que creían. Cupeiro comenta que por ejemplo este sábado llega Groove Amigos "que viene de la zona de O Grove y es un DJ ya muy conocido, que hace sesiones por toda España y también a nivel internacional. Pincha en Estados Unidos, Inglaterra, Francia... Creo que a la gente le gustará".

Recuerda que empezaron con los DJs "poco a poco, porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Pero fue bien y además ellos también nos daban los contactos de otros que podíamos traer y así fuimos yendo de unos a otros para poder traer a más".

Es una línea que José Cupeiro dice que van a seguir "porque nos está yendo bien. La gente disfruta mucho". También tienen pensado "traer a DJs que sean variados, que vayan pulsando distintos estilos para que no sea todo lo mismo, pero por lo que vemos la gente se está animando a tener cosas así", explica.

Además, aunque ahora el verano está ya llamando a la puerta y en Ribadeo no parece que vaya a faltar gente, "vamos a seguir proponiendo estas sesiones, porque funcionan, aunque también haremos otras cosas para no tener siempre las mismas propuestas, queremos ser variados".

En la sesión que tienen este sábado estará también Pedro Bermúdez, "que es un colaborador que tenemos y que nos viene a ayudar", comenta Cupeiro, quien también indica que tendrán otros apoyos de Pepsi o Seagrams.

REINVENCIÓN. El Molino Pub de Ribadeo asiste de esta forma a una nueva etapa, mirando hacia delante con una nueva gerencia y un nuevo equipo que busca prolongar épocas tan exitosas como las que tuvo en el pasado, aunque por circunstancias incluso sociales eso ya no pueda ser posible.

Eso sí, el Molino conserva todo su carácter y lo va adaptando a los nuevos tiempos.

Su presencia en las redes sociales es ahora muy importante y constante y con ella la de mucha de su clientela, con la que así se comunican directamente.