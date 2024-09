El PSOE de O Valadouro rechaza cualquier amenaza a la alcaldesa y admite la parálisis municipal

La portavoz municipal del PSOE de O Valadouro, María Xosé Barreira, descartó por completo haber amenazado en ningún momento a la alcaldesa, la independiente María José Fernández, con llevarla a una vía penal y dice que lo único que le planteó fue la necesidad de celebrar una junta local de gobierno en los términos regidos por la ley, "E nada máis. Iso foi todo", asegura.

Barreira descarta por completo las argumentaciones de la alcaldesa para romper el tripartito y sostiene que en realidad quien estaba aislándolos en el Concello era la regidora a ellos. Sostiene que no mantenían ninguna comunicación "e cando nos quería dicir algo facíao a través dos concelleiros do BNG".

También afirma que la decisión de entregar la alcaldía al PP "non é algo que xurda agora". "Estamos convencidos de que vén de atrás porque ela é unha persoa ideoloxicamente próxima ao Partido Popular e parécenos ata lexítimo", añade.

La socialista dice que, sin embargo, lo que no le parece bien es "a forma de gobernar que tivo, sumindo o Concello nunha parálise terrible na que mesmo os traballadores estiveron un mes sen cobrar as nóminas", algo que recuerda que es responsabiildiad de la regidora porque era la encargada de personal. A ello añade que "hai facturas atrasadas agora de Axuda no Fogar, por exemplo, que se poderían pagar e non se fai aínda que hai cartos para facelo, pero ela non é capaz de solucionalo".

La edil socialista admite que, ante esta situación, "si que é certo que non calamos e lle esixíamos que traballase e asumise as súas competencias polo ben do Valadouro e porque ela é a alcaldesa, pero eu entendo que iso non é ser desleal, nin moito menos. Isto é un Concello e ten que funcionar, e nós asinamos un pacto, iso é certo, pero non somos concelleiros de palla para estar aí sen facer nada, así que imos para a casa sen problema ningún porque ningún de nós estaba cobrando, así que nos imos con total tranquilidade".