El PSOE recogerá firmas por Altri para pedir soluciones

Los socialistas de A Mariña mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con los sindicatos UGT, CIG y CC OO para analizar "a traizón de Feijoo e Conde á comarca" en relación a la ubicación de la empresa Altri. Los representantes del PSOE les expusieron la hoja de ruta para demandar a la Xunta una solución, que incluye una recogida de firmas en A Mariña, que iniciarán con carácter inmediato. También avanzan movilizaciones y exigen conocer "cal é o plan industrial da Xunta para A Mariña, porque a promesa de Altri foi a pinga que colmou o vaso da nosa paciencia".

El alcalde de Foz y presidente de la Mancomunidade, Fran Cajoto, agradeció la presencia de los sindicalistas en la casa del mar de San Cibrao, porque "son a parte imprescindible que tirou pola comarca nas reinvindacións polo seu futuro". Asistieron Miguel Angel Otero (UGT), Xorxe Caldeiro (CIG) y María José Novoa (CC OO). Además de las alcaldesas de Viveiro y Trabada, acudieron el portavoz de Cervo, Francisco Mon, y la diputada autonómica Patricia Otero.

Desde el PSOE aseguran que "ficamos unha vez máis abandonados" y reiteran su indignación porque la comarca "adoece dunha grave crise industrial e quédase sen unha aposta de futuro". Cajoto recalcó que "Altri foi unha promesa do PP e agora afastan a fábrica da súa materia prima, o eucalipto. E non cremos as escusas de mal pagador que están replicando a bombo e platillo de que existía unha imposibilidade técnica, pola ausencia de caudal de abastecemento", dijo. Cajoto se muestra convencido de que "existe un contubernio político de primeira orde". "Ule mal que en todos os quilómetros da Mariña non houbese unha ubicación".