El PSOE pregunta en el Parlamento por el centro de salud de A Pontenova

El PSOE llevará al Parlamento de Galicia la situación del centro de salud de A Pontenova ya que asegura que no se cubren las bajas ni vacaciones del personal médico, lo que está generando un déficit en su atención a la ciudadanía que consideran necesario corregir cuanto antes.

La secretaria provincial del PSdeG, Patricia Otero, registró una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a la Xunta "maior persoal para este centro sanitario". La acompañó el alcalde, Darío Campos, junto a los concejales Isabel Couto y Francisco Martínez.

La diputada autonómica socialista indicó que en los últimos meses "na Pontenova hai unha tendencia a reducir o número de persoal que atende o centro de saúde, aproveitando baixas e xubilacións que deixan sen cubrir".

Estos recortes, asegura Otero, "producen maior saturación tanto na atención médica como na organización do centro. O PAC de referencia para A Pontenova é o do concello de Meira, que en días como o sábado pola mañá ten unicamente un ATS que ten que atender tanto o PAC como a atención domiciliaria". Ante esta situación considera indispensable un correcto funcionamiento del centro de salud ante una población muy envejecida "con máis dun terzo da poboación por riba dos 65 anos, onde os pacientes xa contan cunhas patoloxías previas que precisan de maior atención e máis tempo de consultas".

Pero Otero asegura que durante varias semanas de julio y agosto este centro de salud "só contou cun médico, xa que o outro atopábase de baixa e o Goberno de Feijóo non cubriu esta praza. Un só médico non chega para atender os 2.300 veciños e veciñas da Pontenova, e máxime na época estival na que a poboación deste concello medra".

El alcalde de A Pontenova, el socialista Darío Campos, calificó la situación de "lamentable" y aseguró que genera quejas vecinales continuas pero también "do propio persoal sanitario do centro de saúde, que está recollendo sinaturas para denunciar esta situación de abandono, e para que a veciñanza da Pontenova poida ser atendida con todas as garantías médicas". Asegura que el problema es "moi grave" y afecta "a poboación moi maior, que vive no rural, e que en moitas ocasións non ten medios económicos para poder desprazarse a outros concellos para ser atendida".