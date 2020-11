PSOE y PP se enzarzan a cuenta de los presupuestos del Estado y la Xunta

La tramitación de los presupuestos del Estado y de la Xunta provoca que la tensión política suba de temperatura y PSOE y PP se crucen reproches. Los populares alaban las cuentas que su partido ha presentado en la Xunta, mientras que los socialistas los critican con vehemencia.

La presidenta provincial del PP y diputada autonómica, Elena Candia, resalta que "Lugo volve ser a provincia galega co maior investimento por habitante, xa que as contas autonómicas supoñen unha inxección de 4.704 euros por habitante, fronte aos 4.461 de Ourense, os 3.430 de Pontevedra e os 3.633 de A Coruña", destaca.

En cambio, la secretaria provincial del PSOE y también diputada de la Xunta, Patricia Otero, asegura que "as contas de Feijóo non saldan as débedas históricas con Lugo, xa que non hai nin un só proxecto relevante para a nosa provincia", afirma.

Otero sostiene que "estas cifras son unha tomadura de pelo aos lucenses" y afea al PP que "seguimos coas mesmas contías insuficientes de orzamentos pasados, porque nada se fixo", señala.

Entretanto, Candia asegura que "son uns orzamentos realistas, que poñen no centro ás persoas, que non soben impostos e prestan unha especial atención á pandemia e á reactivación económica".

En cuanto a las partidas específicas principales que recibirá A Mariña, Candia destaca los 300.000 euros para el Plan Director del hospital da Mariña, en Burela, "e o saneamento e mellora no tratamento e construcción de estacións depuradoras na provincia, como son o caso das de Viveiro, Burela e Foz, tres iniciativas que recibirán da Administración autonómica unha achega de máis de 8,5 millóns de euros".

Asimismo, la Consellería de Infraestruturas tiene previsto invertir 250.000 euros en Viveiro para "medidas de minimización do risco de inundacións do río Fontecova, en Xunqueira" y avanzará en la tramitación de la Vía de Alta Capacidad con el estudio informativo de la variante de Viveiro.

"REPARAR O AGRAVIO". El PP también censuró ayer los presupuestos estatales y avanzó las enmiendas que presentó para ser debatidas desde hoy y que se centran en la A-74 Barreiros-San Cibrao y la línea de Feve. "O PSOE e os deputados lucenses teñen a oportunidade de reparar o agravio do seu presidente á nosa provincia e, en especial, á nosa comarca. Non pode ser que aos principais proxectos que vertebran A Mariña non lles toque nin a pedrea", lamenta Candia, que presentó las enmiendas acompañada del también diputado autonómico Daniel Vega; el diputado nacional Jaime de Olano; el portavoz popular en la Diputación, Javier Castiñeira, y el vicepresidente de la Fegamp y alcade de Cervo, Alfonso Villares.

Para Olano, "no es la primera vez que el PSOE nos trata de esta forma, porque José Blanco enterró en su etapa de ministro la A-74 y ha sido el gobierno del PP, con Mariano Rajoy, el que ha tenido que recuperarla", comenta.