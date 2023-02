O PSOE pídelle á Xunta que repoña a Área Sanitaria da Mariña

A parlamentaria socialista Patricia Otero preguntoulle este xoves ao Goberno galego cando pensa recuperar a Área Sanitaria da Mariña, suprimida coa última reforma da Lei de Saúde por parte do PP en 2017 "convertendo o Hospital da Costa nun distrito sanitario dependente de Lugo".

Otero di que "se seguen a rir dos veciños e das veciñas da Mariña" e lamentou o “empecinamento” da Xunta por "non querer recuperar ás áreas sanitarias". Di que "non é certo que melloren servizos, os acheguen á cidadanía nin blinden os hospitais comarcais", ironizando con que desprazarse ao Hospital de Lugo "non é achegar; lembre as leccións de Barrio Sésamo".

Otero explicou que, "logo da decisión de suprimir a área sanitaria, os veciños e veciñas da Mariña teñen que padecer listas de agarda de ata 2 e 3 anos en cardioloxía, traumatoloxía, uroloxía ou reumatoloxía, ademais de desprazarse a Lugo para facer probas como radiografías panorámicas dentais, densiometrías, electromiografías, intervencións de varices ou implantación de marcapasos".

Di que na comarca faltan servizos "básicos" como consulta de cirurxía vascular, terapia ocupacional ou fisioterapia respiratoria infantil, nun hospital que agora carece de unidade de prevención de suicidios, hospital de día infantoxuvenil ou unidade de agudos, que "si que tería de contar con área sanitaria propia". Ademais, "segue sen haber logopeda no servizo público", co que "a realidade é que a supresión da área sanitaria só provocou a perda de servizos".

Patricia Otero recordóulle ao PP as dimisións entre a directiva do Hospital, como a do xerente ou da directora de Enfermaría, derivadas das "falsidades e mentiras do goberno galego, que aseguraba que ía manter a autonomía da xestión”.

Lembrou que o propio José Manuel Balseiro, deputado do PP da zona, asinara unha iniciativa en 2013, cando era primeiro tenente de alcalde de Cervo, pedindo que a Xunta mantivese o mapa sanitario na provincia, mantendo a área sanitaria da Mariña, Cervo e Burela.