El PSOE pide la nulidad de las obras frente a la casa de la cultura de Foz

El PSOE de Foz asevera que el edificio a medias de construir frente a la casa de la cultura local no se ajusta a la licencia concedida "en cuanto a la edificabilidad prevista en el proyecto", por lo que desde la formación socialista se propone iniciar un expediente sancionador, que podría llevar aparejado la caducidad de la licencia, "algo que sería muy interesante poder analizar", recuerda el secretario de política municipal de la ejecutiva local, Francisco Cajoto.



El inmueble está paralizado y es en la actualidad propiedad del Sareb, el banco malo que recogió las promociones de los rescates bancarios "y que hemos pagado todos", insiste Cajoto, quien considera que revertir estas obras para el municipio "permitiría que los vecinos pudieran recuperar una pequeña parte de lo que han tenido que pagar los bancos".



Los socialistas reclaman que el solar se transforme en un espacio dotacional con una plaza pública, «que aportaría un novo espazo de esparcemento». Una idea que está recogida en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado inicialmente hace dos años y que pendiente desde entonces de su aprobación definitiva.



Un retraso sobre el que el PSOE ya alertó que puede estar provocando que se acometan obras que con el nuevo plan no sería posible. En este sentido, los socialistas citan como ejemplo una gran bolsa de suelo existente entre el colegio del Pilar y el barrio de Marzán tipificado en el nuevo plan de urbanismo como zona verde y dotacional "pero que podría ser edificado conforme a las normas urbanísticas en vigor, obsoletas, que datan de 1981".



Unas obras, añaden, que podrían usarse también para acometer alturas y volúmenes diferentes a los que fija el nuevo plan, "que puede nacer muerto si las reservas de suelo para zonas verdes se convierten en edificios".



La carencia de PXOM impide no solo adaptar el Ayuntamiento a la actualidad urbanística, sino también "actuar con figuras de ámbito más reducido, como planes parciales o planes especiales de reforma interior", apuntan los socialistas.